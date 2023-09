Han pasado cinco meses desde que Cody Rhodes perdiera ante Roman Reigns en la lucha estelar por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39 pero aquel momento todavía no queda en el olvido. Probablemente, no lo hará hasta que The American Nightmare destrone a The Tribal Chief en WrestleMania 40.

Si es que eso es lo que termina ocurriendo. En septiembre de 2023, quedando tanto para abril de 2024, solo podemos especular con ello. Y eso precisamente es lo que hace Kevin Sullivan en un reciente episodio de su pódcast, Tuesday with the Taskmaster. El exluchador también se muestra de acuedo con la derrota de Cody.

► Kevin Sullivan habla de Cody Rhodes

«Creo que si Cody hubiera ganado, habría recibido críticas. La gente diría: ‘Oh, simplemente llega y se lleva el título mientras estos tipos han estado aquí durante años, esforzándose noche tras noche, noche tras noche’. Él necesita ganar el título, pero necesita hacer lo que su padre hizo si está siguiendo la historia de su padre.

«Su padre primero elevó a los villanos, soportó toda la presión, todas las adversidades. Luego venció a Brock con el brazo roto. Creo que lo están haciendo perfectamente. Ahora, creo que si van a WrestleMania 40, es el momento. No puedes darles a la gente lo que quieren de inmediato. Debes hacer que lo anhelen.

«Creo que cuando finalmente derrote a Roman. Tendrán a los cuatro samoanos justo ahí. Tienen una gran cantidad de villanos. Gunther, tienen un grupo sólido de tipos. Creo que este es el mejor talento que han tenido desde la Era Attitude. También creo que el siguiente paso para Roman es Hollywood«.