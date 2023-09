SummerSlam 2023 vio a Cody Rhodes vencer a Brock Lesnar para salir victoriosos de su rivalidad, así como dar un paso necesario en su intento de obtener una revancha con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible. Y desde entonces The American Nightmare no ha continuado todavía con esta historia ni ha comenzado otra grande sino que ha estado lidiando con The Judgment Day o Grayson Waller en lo que han sido tramas de transición antes de que WWE lo empuje nuevamente hacia la cima.

► Matthew McConaughey vio Rhodes vs. Lesnar

Viéndolo ganar en The Biggest Party of the Summer estaba Matthew McConaughey. Él es uno de los grandes actores de la actualidad. Ganador de un Óscar por ‘Dallas Buyers Club’. También ha hecho memorables actuaciones en ‘The Lincoln Lawyer’ (titulada ‘El defensor’ en México, ‘Culpable o inocente’ en Argentina y ‘El inocente’ en España), ‘El lobo de Wall Street’, ‘True Detective’, ‘Interstellar’ o ‘The Gentlemen’. Aunque nunca habíamos tenido conocimiento de su gusto por la lucha libre profesional.

Pero así es, según estuvo contando recientemente en WWE’s The Bump:

«Mi hijo y yo estábamos viendo el otro día. Vimos la lucha entre Cody Rhodes y Brock Lesnar, también seguimos la saga familiar de Roman Reigns que tiene en curso. No pensé que Rhodes iba a volver después de la paliza que recibió de Brock«.

En la entrevista, además, McConaughey también tuvo el placer de conocer a «Hacksaw» Jim Duggan, miembro del Salón de la Fama de la WWE, y no pudo contener su emoción.

En cuanto a Lesnar, todavía no se sabe cuando volverá a WWE, pero recientemente Drew McIntyre se mostraba dispuesto a enfrentarlo de nuevo:

«En lo que a mí respecta, no realmente, porque lo vencí. Tuvimos la rivalidad que llevó a WrestleMania, y luego lo derroté por el título. Pero, ya sabes, si Brock vuelve a aparecer en mi vida, estoy listo para el desafío«.