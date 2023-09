Drew McIntyre no ha terminado con Brock Lesnar

Drew McIntyre y Brock Lesnar han compartido el encordado en cinco ocasiones hasta ahora. Entre todas ellas destaca su mano a mano en WrestleMania 36, cuando The Scottish Warrior se convirtió en el nuevo Campeón WWE. Cabe mencionarse que nunca tuvieron una revancha y que también fue la única vez que se enfrentaron el uno contra el otro. Otras tres fueron en Royal Rumble y la primera en Money in the Bank. ¿Podría considerarse que ambos luchadores aún tienen asuntos pendientes?

► McIntyre no olvida a Lesnar

McIntyre piensa que no, según expone en una reciente entrevista en Essentially Sports. Ello mientras parece estar dando un cambio a heel. Y curiosamente Lesnar estaría realizando el giro contrario, aunque es una incógnita qué sigue para él después de su derrota con Cody Rhodes en SummerSlam 2023. De todas maneras, el nativo de Escocia está dispuesto a retomar la historia. Por otro lado, no está claro si esto va a suceder, aunque sería interesante verlos en bandos distintos.

«En lo que a mí respecta, no realmente, porque lo vencí. Tuvimos la rivalidad que llevó a WrestleMania, y luego lo derroté por el título. Pero, ya sabes, si Brock vuelve a aparecer en mi vida, estoy listo para el desafío«.

McIntyre también valora el posible cambio a babyface de Lesnar:

«No hay nadie como Brock Lesnar. He visto lo que ha estado haciendo desde la última vez que nos enfrentamos, su etapa de vaquero; es incluso más aterrador como un buen tipo sonriendo con un sombrero de vaquero, de alguna manera. Él me eliminó del Royal Rumble, así que estamos empatados 1-1 en el Royal Rumble, y luego tengo un récord de 1-0 en luchas individuales, por lo que probablemente él sea el que quiera volver y equilibrar las cosas.»