¿Cómo es Brock Lesnar? «Depende de si le gustas…»

Chris Van Vliet tuvo la ocasión de entrevistar recientemente a Shelton Benjamin y uno de los muchos temas que trataron, el cual no podían dejar pasar, es la gran relación del luchador con Brock Lesnar desde hace muchos años. The Gold Standard dio a conocer cómo es The Beast Incarnate fuera de su personaje en WWE.

► ¿Cómo es Brock Lesnar?

«Algo que te sorprenderá saber. Bueno, sí, todos conocen la personalidad de Brock Lesnar. Ahora bien, si Brock es tu amigo, lo da todo por ti; es la persona más amable del mundo, divertido y genial para pasar el rato. Eso podría sorprender a la gente: cuán genial puede ser Brock en realidad si le caes bien, la palabra clave es si le caes bien. Pero si no le caes bien, es exactamente como lo ves en la televisión, eso no es un personaje. No estás viendo una versión diferente de Brock. Como mencioné antes, Brock no está actuando, no está interpretando un papel. Brock es Brock. Lo que estás viendo es real. Brock no… No es sociable. No le importa un comino. Como Brock es Brock, así que no te confundas. Y sí, es un destructor de mundos. Yo lo llamo un coloso, como Brock, es un tipo duro».

A+ Dark match entrance for Brock Lesnar & Shelton Benjamin

Benjamin también recuerda la primera vez que estuvo con Lesnar:

«Casi me molesta contar la historia. Estábamos en un torneo de lucha en, si mal no recuerdo, Fargo, en su universidad, y Brock todavía estaba en la universidad comunitaria. Y, por supuesto, íbamos a decir que tenía hambre. Y para resumir, ganó el torneo porque perdí una lucha y habríamos luchado, pero él ganó el torneo. Y era un chico de la universidad comunitaria y simplemente recuerdo que todos los que lo vieron decían: ¿ves eso? Nunca ha habido una versión tranquila de Brock, al menos no desde que lo vimos, ya lo estaba haciendo genial. Nuestro entrenador estaba salivando hasta el punto en que, solo porque estaba en la universidad comunitaria, inmediatamente empezaron a reclutarlo. Así que yo estaba más o menos en un rincón pensando, sabes, soy tu peso completo y estás reclutando a otro peso completo justo delante de mí. Pero quiero decir, ves al tipo, ¿cómo no lo harías?».