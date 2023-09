Drew McIntyre: «Hay muchos errores en WWE RAW»

Drew McIntyre no termina de encontrarse en WWE RAW desde su vuelta a la programación de la compañía tras varios meses de descanso -y a falta de menos de un año para el final de su contrato- mientras forma una alianza con Matt Riddle que hasta ahora lo ha llevado a tener problemas con The Viking Raiders o The New Day, después de no haber podido destronar a Gunther como Campeón Intercontinental. No parece un equipo ni unas rivalidades duraderas pero es lo que está haciendo actualmente el luchador.

► Los errores de WWE RAW

De hecho, durante el programa de la marca roja de esta pasada noche, venció en un combate mano a mano a Xavier Woods. Lo más interesante de esta historia es que quizá suponga el turn heel que parece necesitar The Scottish Warrior; parece porque si bien sería un cambio atractivo dependería de a dónde lo lleva para saber si es positivo o no. Y podríamos tomar como otro paso en esa dirección sus declaraciones en Raw Talk. Los rudos suelen tener como objetivo el cambiar las cosas, el corregir errores.

«No estoy seguro de si este es el lugar donde revele todo lo que está pasando por mi mente. Solo diré que hay muchas cosas que deben corregirse en Raw en este momento. Este no es el mismo lugar donde fui Campeón de la WWE durante mucho tiempo. No disfruté ni un segundo de lo que tuve que hacerle a Woods. Pero la próxima semana, disfrutaré cada segundo de lo que haga con Jey Uso«.

Una pregunta podría ser: ¿Drew McIntyre volverá a ser heel rivalizando con Jey Uso?