Tres meses de ausencia invitaron a pensar en que Drew McIntyre no estaba muy contento con su estatus dentro de WWE, pero su reaparición durante Money in the Bank 2023 disipó rumores sobre su posible marcha a AEW. Momentáneamente.

Porque no hay informaciones que confirmen una renovación de su contrato, que en teoría concluye a comienzos de 2024. Y McIntyre no está muy por la labor de ser quien dé la exclusiva, como pudo comprobarse bajo reciente entrevista concedida a Hindustan Times.

Y ahora, llega Mike Johnson de PWInsider con importantes novedades, indicando que sin haber acordado todavía una renovación con WWE, la empresa extendió el contrato del escocés hasta abril de 2024 por sus tres meses de ausencia, y se prevé que las fechas en dicho mes incluyan WrestleMania 40. Según Johnson, McMahonlandia está centrada en la inminente fusión con Endeavor y UFC, y por ahora no abordará el asunto de las renovaciones de sus talentos hasta que se complete dicho proceso.

Al menos, pues, hasta WrestleMania 40 McIntyre seguirá vinculado a WWE. Mientras tanto, «The King of Claymore Country» disputó el viernes su más reciente combate, durante Superstar Spectacle, donde, junto a Sami Zayn y Kevin Owens derrotó a Jinder Mahal, Sanga y Veer.

 📣 MCINTYRE RETURNS TO HIS HOMELAND 



The Scottish Warrior, Drew McIntyre will return to Glasgow for #WWELive this October 31st.



McIntyre will also appear at WWE Live in Nottingham on the 30th October.



Secure your tickets now ⬇️https://t.co/0lxyCiXQyM pic.twitter.com/009Gl3hpim