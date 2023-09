«Fue una experiencia genial tener un descanso. Durante ese tiempo, surgieron muchos rumores y titulares en internet, al menos unos 50 diferentes. Resultó sorprendente la cantidad de historias que circularon sobre mí mientras no estaba en televisión. […] Definitivamente, la pausa me hizo recordar cuánto amo esto y cómo es lo que quiero hacer toda mi vida. […] Ese fue el momento en el que supe que tenía que volver lo antes posible […]«. Hace unas semanas, Drew McIntyre hablaba así sobre su ausencia durante varios meses de WWE.

► El presente de Drew McIntyre

The Scottish Warrior ha vuelto a la programación pero hasta la fecha no ha trascendido que haya firmado un nuevo contrato que impida que pueda irse de la compañía a comienzos de 2024. Estando a menos de cuatro meses para entonces, con todo el runrún que ha habido, cuesta creer que no esté pensando en ello, pero eso mismo es lo que dice en una reciente entrevista con Hindustan Times, en la que hizo referencia a su participación en Superstar Spectacle 2023, que se está celebrando mientras se escriben estas líneas en India.

«Quiero decir, sigo leyendo en internet por mí mismo. Acabo de ver algo antes. La internet sigue hablando sobre mi futuro, supongo. Pero mi enfoque está en el aquí y ahora; no miro hacia el futuro ni hacia el pasado, me concentro en el presente. Mi trabajo en este momento es asegurarme de brindar el mejor espectáculo posible a todos en Hyderabad y seguiré dando lo mejor de mí en cada presentación. No tengo planes de estar en otro lugar. Eso es todo lo que puedo decir al respecto».

Tendremos que seguir esperando a tener más información sobre el porvenir de Drew McIntyre. Continuaremos informando en SUPERLUCHAS.