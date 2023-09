Sonny Kiss reemplaza a Barry Horowitz en el torneo BLP Turbo Graps 24

La empresa de lucha libre independiente Black Label Pro, ha anunciado que hay un nuevo participante en el torneo Turbo Graps 24.

La ex estrella de AEW, Sonny Kiss, reemplazará a Barry Horowitz en el BLP Turbo Graps 24 de este año. Este será el debut en BLP de Sonny Kiss. Próximamente se anunciará su oponente de la primera ronda.

Turbo Graps 24 es un torneo de 24 participantes que se lleva a cabo durante el transcurso de dos eventos. Ambos espectáculos se llevarán a cabo el sábado 23 de septiembre a las 12 p.m. y 4:30 p.m. en el Berwyn Eagles Club en Berwyn, Illinois. Entradas a la venta ya en TurboGraps24.com .

🚨BLP IN BERWYN🚨 Our New Entrant #4: Sonny Kiss has entered the Turbo Graps 24! September 23, 2023

12 & 4:30 PM CST

Berwyn Eagles Club

Berwyn, Illinois. Tickets on sale NOW: https://t.co/VOehgyG4Ap pic.twitter.com/tB55bP1ngo — Black Label Pro (@BLabelPro) September 7, 2023

Sonny Kiss debutó en septiembre de 2013 en East Coast Pro Wrestling, donde ganó contra Darryl Grayson. Más tarde aparecería en varias promociones de lucha libre en el circuito independiente como Evolve.

A principios de febrero de 2019, Kiss firmó un contrato en All Elite Wrestling.​ Debutó el 25 de mayo de 2019 en 21-Man Casino Battle Royale en Double or Nothing, siendo eliminado por Tommy Dreamer.​ El 19 de julio en Fight for the Fallen, Kiss logró derrotar a Peter Avalon. Hizo su debut en AEW Dark el 9 de octubre de 2019 contra Kip Sabian y Peter Avalon con Sabian ganando el Triple Threat Match. Dos semanas después, se unió a Dustin Rhodes para derrotar a Peter Avalon y QT Marshall.