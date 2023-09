«Hablé recientemente con Jade. Con suerte, la veremos de regreso pronto. Tendremos que estar pendientes de cuándo y dónde podría aparecer Jade nuevamente en el mundo. Soy definitivamente un gran admirador de Jade; ella tuvo uno de los periodos más dominantes en la historia y fue detenida por Kris Statlander». Esto decía Tony Khan hace unos días de Jade Cargill. Ahora -en una reciente entrevista en Women’s Wrestling Talk– es la luchadora la que habla de su situación en AEW.

► La situación de Jade Cargill

«Siempre estoy aquí. Tony es un jefe fenomenal. Puedo contactarlo literalmente en este momento y probablemente me respondería en tres minutos. Este es un hombre que tiene cuatro empresas, un equipo de football profesional, los Jacksonville Jaguars; está ocupado, [pero] asiste literalmente a cada evento. Es tan apasionado, ama nuestra empresa. No hay otro lugar donde quiera estar. Él no me ve como un número, me ve como un ser humano. Conoce mi trayectoria y comprende mi propósito en la comunidad de la lucha libre y lo que quiero lograr, y no creo que puedas superarlo. No puedes superar esto en un deporte tan interesante».

Cargill también valora su aportación a la compañía All Elite como Campeona TBS:

«Sí lo hice. Traje muchas miradas externas a esta empresa. Nunca puedes decir eso, quiero decir, muchas personas ni siquiera sabían sobre AEW. La cultura no estaba tan familiarizada con AEW. Todos están familiarizados con WWE porque es una empresa de cincuenta y pico de años, así que esta nueva empresa que tiene cuatro o cinco años, nadie la conoce a menos que seas un fanático apasionado de la lucha libre. Así que mi trabajo es atraer esas miradas externas a nuestra empresa, nuestra empresa es fenomenal, somos algo que nunca has visto antes. Soy algo que nunca has visto antes, y ese es mi trabajo«.