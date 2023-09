Steph De Lander recuerda WWE NXT: «El sexo vende»

En la actualidad podemos ver a Steph De Lander haciéndose un nombre como luchadora independiente, en especial en Game Changer Wrestling; también ha tenido sus oportunidades en ROH o IMPACT. Habitualmente trabajando de cerca con Matt Cardona. Y como él, salvando las abismales distancias, también se dio a conocer en el mundo de la lucha libre en WWE, donde era conocida como Persia Pirotta. No tuvo mucho tiempo -firmó en 2021 y fue despedida en 2022- pero disputó bastantes luchas en televisión y formó una alianza con Indi Hartwell, hoy en Raw.

Australia, Disney World, either way, @indi_hartwell's best friend, Persia, came a long way to be here. 🌎 ❤️ #WWENXT pic.twitter.com/46DJW2mIBT — WWE NXT (@WWENXT) September 8, 2021

► Steph De Lander recuerda WWE NXT

Mientras hablaba recientemente con WrestleZone, la guerrera de 26 años estuvo recordando aquellos tiempos y revelando qué aprendió como Superstar.

«Creo que aprendí algo de eso, lo cual ya sabía en parte, pero creo que esa experiencia realmente confirmó para mí que el sexo vende, y si ese es un elemento que tienes como parte de tu personaje, es una excelente manera de obtener vistas. Es una excelente manera de ganar dinero. Es una excelente manera de conectar con una cierta base de fanáticos. Eso es lo que saqué de eso. Fue como si a todos les interesara el contenido sexual, ya sea un niño, un adulto, un hombre, una mujer o una abuela. Sea lo que sea, si ven algo sexualmente provocativo en la televisión, llamará la atención de la gente, incluso si es por un segundo. Incluso si les gusta o no, están en desacuerdo, lo que sea, hace que la gente hable, y me di cuenta de eso. Así que definitivamente seguí esa línea con mi lápiz labial, mi OnlyFans y parte de mi mercancía y todo eso. Jugando con esa línea, siendo un poco pícara, siendo un poco inapropiada, pero de una manera divertida. Pero eso es mi personalidad de todos modos. Eso no es algo nuevo. Pero sí, ese es un elemento de Persia que definitivamente he mantenido con Steph de Lander«.

De Lander aclara además de que Pirotta no era un personaje cercano a ella:

«Nada de eso era realmente yo. Especialmente en ese momento, prácticamente todas nuestras líneas estaban escritas palabra por palabra para nosotros, y no teníamos mucho control creativo… Quiero decir, cuando eres un personaje de bajo nivel en NXT, no tienes control creativo. Es absurdo pensar que lo tendrías. No diría que eso fuera realmente yo. Diría que las partes de eso que eran auténticas eran empujar los límites. Cuando hacíamos cosas realmente arriesgadas o cosas que desafiaban los límites o eran demasiado sexuales, todo eso, ahí es donde realmente estaba comprometida con ello porque pensaba: ‘Mira, si vamos a hacer esto, si me obligan a besar a alguien que no es mi novio todas las semanas, entonces necesitamos tener algo que mostrar. Así que vayamos al máximo. Seamos ridículos y exagerados al máximo para que al menos obtenga atención y vistas, lo cual hizo’. Así que ese lado de las cosas, una vez que teníamos la historia, entonces pensé: ‘Está bien, vamos al 110%. Comprometámonos con esto.’ Así que ese lado, en cuanto a llegar muy lejos, eso realmente era yo. Pero ahora me siento mucho más conectada con lo que estoy haciendo que en ese entonces«.

✨ DE LANDER IN DEMAND ✨ the next 2 months are spicy… and I love it 💰 #SDL pic.twitter.com/wEpnXvj78Y — STEPH DE LANDER (@stephdelander) August 29, 2023