A Drew McIntyre no le interesa luchar pocas fechas en WWE como Roman Reigns

Roman Reigns es actualmente la figura principal en WWE. Por esta razón, ha obtenido ciertos privilegios que datan de los últimos tiempos de Vince McMahon al mando de WWE, antes de su salida obligada durante unos meses el año pasado.

Estos privilegios señalan que Reigns gana más de 5 millones de dólares al año y solo necesita trabajar en un número bastante limitado de fechas, que en total son menos de 100 noches de trabajo al año. Sin duda, es un negocio muy favorable.

► Drew McIntyre quiere seguir trabajando a tiempo completo en WWE

Muchos luchadores desearían tener un calendario de trabajo tan «fácil» o «ligero». Edge regresó a WWE con un calendario a tiempo parcial similar al del Jefe Tribal. Sin embargo, hay un luchador que no está interesado en trabajar la menor cantidad de fechas posibles, a menos que sea estrictamente por razones de salud.

Ese luchador es Drew McIntyre. Así se lo comunicó el escocés a Armon Sandler en una reciente entrevista para el podcast Stay Busy. Aquí están sus interesantes declaraciones:

«¿Si querría tener un calendario de fechas más reducido, como el de Roman Reigns? Es posible. Pero la única manera en que lo haría es si fuese físicamente necesario.

«En este momento, aunque quizás no esté presente en cada edición de Raw ni en cada House Show, estoy más ocupado que nunca con otras cosas que están ocurriendo.

«Desde mi regreso, he comenzado con mucha energía y he estado en muchos lugares diferentes. Entiendo que en el entretenimiento y en esta industria debes aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Habrá momentos de éxito y momentos difíciles.

«Cómo enfrentas esos momentos difíciles es lo que te define. Incluso en el último año, he experimentado momentos muy exitosos, como posiblemente Clash at the Castle, pero sabía que después debíamos bajar el ritmo y habría un período de menor actividad.

«La clave está en cómo afrontas eso, sabiendo que volverás a mejorar si trabajas duro, te entregas por completo y mantienes esa creencia. Eso nos llevó a un combate triple amenaza en WrestleMania y el tiempo de descanso fue necesario, pero como efecto secundario, permitió que los fanáticos extrañaran a McIntyre.

«Todas las historias que salieron a la luz, la respuesta que todos tuvieron ante estas historias, me generó una sensación gratificante y me recordó la conexión que construí con muchos fanáticos que me apoyaban y se preguntaban qué sucedería con mi futuro.

«Fue grandioso ver eso. Regresar y recibir las respuestas que he tenido desde mi regreso y entrar directamente en esta lucha por el Campeonato Intercontinental es muy emocionante para mí.

«Sé que en el futuro habrá muchas situaciones divertidas, interesantes y distintas en las que podré involucrarme».