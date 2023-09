Dana White cree que Israel Adesanya simplemente no parecía él mismo en UFC 293, pero no puede poner su dedo en la llaga.

En el evento estelar de peso medio, Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) perdió su título de peso medio ante Sean Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) por decisión unánime (49-46, 49-46, 49-46) en una sorpresa de título de todos los tiempos.

«Israel parecía estar en cámara lenta«, dijo White a los periodistas, incluido MMA Junkie, después del evento. «Parecía que no podía despegar. Parecía muy rígido el pasado sábado en la noche. Parecía muy lento. … Sólo Israel sabe lo que está pasando. Tengo mucha curiosidad por ver lo que dice en la conferencia de prensa del pasado sábado en la noche.

«Hay un millón de cosas que pueden ir mal. Algunos días te levantas y simplemente no estás ahí, tío. Simplemente no está ahí. El pasado sábado en la noche se veía muy seco, parado muy alto. Parecía muy lento. Parecía que no podía salir en absoluto. Incluso en el quinto asalto, cuando todo el mundo sabía que necesitaba un nocaut para ganar la pelea, no había ningún sentido de urgencia para tratar de terminar la pelea. Así que no sé si está lesionado o si el pasado sábado en la noche».

Adesanya pasó por alto la habitual sesión de preguntas y respuestas durante su rueda de prensa posterior al combate e hizo que su entrenador, Eugene Bareman, ocupara su lugar, por lo que habrá que llegar a esas conclusiones más adelante. Sin embargo, White sabe una cosa: Strickland merece mucho crédito por su actuación.

«Llegó a territorio hostil con todo el mundo hablando mal de él, todo el mundo diciendo que no podía hacerlo», dijo White. «Un siete a uno en contra, llegó y casi lo acaba en el primer asalto y ganó el campeonato, ganó el título mundial. Todo lo que estamos hablando ahora sobre lo loco que es este deporte, cuando surgen oportunidades, saltas sobre ellas y las tomas. Nunca debes rechazar un combate cuando te llaman, sobre todo si es por un título mundial».

Dada la posición de Adesanya en la división y la historia del deporte, White (que a menudo declina las preguntas de emparejamiento en la noche de la pelea) indicó que una revancha inmediata con Strickland probablemente será la siguiente.

«Creo que hay que hacer la revancha, por supuesto«, dijo White. «La revancha es interesante. Esa podría ser la cosa, también. Cuando piensas en que vas a la pelea Pereira, una pelea tan grande, y has estado allí con este tipo tantas veces, y luego pasas por alto a Strickland. Entras y no sé. No sé las respuestas a estas preguntas, pero Israel sí, y estoy deseando oírlas».