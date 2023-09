Drew McIntyre se encuentra un poco en tierra de nadie en WWE en estos momentos, desde que volvió a la programación tras varios meses ausente. No ha dejado de aparecer en televisión, en especial formando equipo con Matt Riddle, pero no han hecho nada destacable ni parece que su alianza vaya a ir mucho más allá. Además, The Scottish Warrior está por renovar su contrato, por lo que quizá en la compañía no vayan a hacer nada grande con él hasta que lo haga. Y ya sabemos que no confían en The Original Bro.

► Drew McIntyre, sin facciones

Dicho esto, tampoco parece que una facción pudiera ser una buena solución para el que fuera dos veces Campeón WWE. El primer motivo es que no encaja en ninguna de las actuales: The Bloodline, The Judgment Day, Imperium… El segundo es que tampoco está pasando nada a su alrededor que indique que vaya a formar él mismo otra. Y el tercero es que ya hay varias y no se necesitan más por el momento. Por otro lado, ni siquiera el mismo McIntyre está interesado, como explica en Sportskeeda Wrestling.

«No lo sé, siempre me he sentido más como un lobo solitario, y he notado que mucha gente ha estado formando facciones y aprovechándolas. Mencionaste a The Bloodline. Hay una razón por la que no le estaba dando un gran abrazo a Jey Uso cuando apareció en Monday Night Raw, porque estuvo pateando mi cabeza durante seis meses seguidos y asegurándose de que no me convirtiera en el Campeón Indiscutido. Simplemente no puedo imaginarme formando parte de un grupo en este momento«.

Tendremos que seguir viendo qué sucede con él semana a semana y qué pasa con su equipo con Riddle. Quizá no sería una mala idea que lo traicionara volviéndose heel y teniendo los dos una rivalidad, al menos para ocupar estos meses antes del inicio del Camino a WrestleMania.