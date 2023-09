«¡¡¡¡Nada como ser agredido sexualmente por un oficial y acosado en el aeropuerto JFK, no significa no y que sea simpático no significa sí!!!! ¡¡¡Imbécil!!! No sé su Twitter o Instagram pero cuando me toman fotos normalemente me da igual, pero hoy fue muy raro e incómodo y se esforzaron por hacerme sentir pequeño e inútil. Definitivamente uno de los días de viaje más incómodos que he tenido gracias NYC eres tan progresista!». Esto publicaba hace unas horas Matt Riddle en redes sociales. También confirmamos que se ha iniciado una investigación tanto interna como de parte de WWE.

► El estatus de Matt Riddle

Ahora tenemos novedades gracias a nuestros compañeros de PWInsider. Después de que The Original Bro no estuviera presente en el episodio de Raw de esta noche, tampoco estará en los house shows que la compañía realizará este próximo fin de semana. Cabe mencionarse que en un principio sí estaba previsto para ellos. En cambio, no fue anunciado para el programa de la marca roja, pero debería haber estado presente debido a su historia con Drew McIntyre y The New Day; The Scottish Warrior venció a Xavier Woods en una lucha mano a mano.

A falta de más información, es de suponer que Riddle no volverá a la programación hasta que se aclare lo que ocurrió en el aeropuerto.

Continuaremos informando en SUPERLUCHAS cuando tengamos novedades al respecto. Mientras tanto, también hemos estado hablando de McIntyre en lo relativo a su contrato con WWE, el cual no terminaría hasta después de WrestleMania 40. Ello debido a que la compañía lo extendió hasta abril de año que viene debido a sus meses de ausencia. Además, no se abordarían este tipo de situaciones con las Superstars hasta completarse el proceso de venta a Endeavor.