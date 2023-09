Matt Riddle presenta denuncia de agresión sexual

Hoy 10 de septiembre, en una publicación en Instagram ahora eliminada, Matt Riddle presentó una denuncia de agresión sexual. El luchador de WWE afirma en ella que lo agredieron en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Queen, Nueva York.

► Matt Riddle denuncia una agresión sexual

«¡¡¡¡Nada como ser agredido sexualmente por un oficial y acosado en el aeropuerto JFK, no significa no y que sea simpático no significa sí!!!! ¡¡¡Imbécil!!! No sé su Twitter o Instagram pero cuando me toman fotos normalemente me da igual, pero hoy fue muy raro e incómodo y se esforzaron por hacerme sentir pequeño e inútil. Definitivamente uno de los días de viaje más incómodos que he tenido gracias NYC eres tan progresista!».

TMZ añade:

«En cuanto a lo que condujo a esto y lo que exactamente ocurrió… tenemos algunas respuestas», dijeron fuentes de las fuerzas del orden. «Los oficiales de la Autoridad Portuaria recibieron una llamada por una persona que estaba desembarcando, y lo encontraron en la terminal. Resultó que esa persona era Riddle. Nos dicen que los policías hablaron con MR, así como con otros testigos, y que él parecía disculparse en ese momento. No se presentó ningún informe policial y todos fueron liberados sin incidentes. Es por esto que nuestras fuentes dicen que la Autoridad Portuaria quedó sorprendida por la acusación de Riddle, ya que desde su punto de vista, no hubo nada que justificara tal acusación. Sin embargo, nos dicen que el departamento está tomando en serio su reclamo… y se ha iniciado una investigación interna«.

Y en espera de más novedades sobre esta situación, Matt Riddle hizo otra publicación en la misma red social en la que señala: «Finalmente dejo JFK y no quiero volver aquí nunca más«.

Continuaremos informando en SUPERLUCHAS cuando sepamos más de lo ocurrido con el luchador de WWE.