Si hemos tenido ocasión de ver lo que está haciendo Zilla Fatu en los inicios de su carrera en la lucha libre profesional ha sido gracias a su trabajo en Reality of Wrestling, la escuela de Booker T, así como a través de las declaraciones del WWE Hall of Famer. Sin embargo, el hijo de Umaga no va a continuar formándose bajo su mando, como él mismo da a conocer en un reciente episodio de su pódcast, The Hall of Fame. Mientras, la joven promesa de las cuerdas ha comenzado a aceptar fechas.

zilla fatu is a STAR pic.twitter.com/D4L2zsBtVy — pau (@316REIGNS) July 22, 2023

► Zilla Fatu deja a Booker T

«He estado recibiendo muchas llamadas. La gente nos ha estado contactando, preguntándonos por Zilla Fatu y cuándo podrán verlo de nuevo. Honestamente, no puedo decirles cuándo podrán ver a Zilla Fatu de nuevo, ya que ya no forma parte de Reality of Wrestling debido a diferencias insalvables. Dejémoslo ahí. Estoy seguro de que está aceptando fechas en Internet y le deseamos a Zilla Fatu mucho éxito en su futuro».

Desde un primer momento, el también comentarista de NXT se mostró emocionado con el samoano:

«Este fue el primer combate de Zilla Fatu frente a una multitud, y se notaba que estaba muy, muy compuesto. Tenía esa habilidad que decimos en la lucha libre, si sientes que estás yendo lento, muévete un poco más despacio. Él tiene ese efecto. Su rapidez y explosividad estaban definitivamente presentes. Podías sentir a su padre en la arena. Te lo juro, podías sentir a su padre en la arena. Podía ver a su padre sentado justo al lado de mí. Sentía su presencia en esa arena el sábado por la noche, y creo que Zilla también lo sintió un poco».

Umaga’s son @Zillafatu made his in-ring debut on Saturday at @BookerT5x’s @TheOfficialROW The future looks bright for him! 🚀 pic.twitter.com/PsatokG2rr — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) July 17, 2023