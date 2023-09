El Desperado: «Ha sido un verano inolvidable»

El verano significó, para la mayoría de los luchadores de la división junior de New Japan Pro Wrestling, un periodo de descanso, excepción hecha con El Desperado, para quien dicha temporada fue caótica y muy agitada.

El Desperado tuvo una serie de presentaciones especiales en varias empresas; esta intensa actividad concluyó en el magno evento en Estados Unidos, el All Star Jr. Festival, que tuvo lugar en Filadelfia.

Entrevistado para la página web de NJPW, el enmascarado luchador hablo sobre esta apretada agenda:

He estado tan ocupado que realmente no puedo recordar mucho. Puedo recordar a mis oponentes, pero he estado en tantos lugares que las fechas y las ciudades están todas fusionadas.