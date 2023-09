Matt Cardona: «Vince, llámame, necesito volver a WWE»

La vida de Matt Cardona ha cambiado notablemente desde que abandonó la WWE en 2020, tanto para bien como para mal. Es en el plano positivo donde podemos señalar las mayores diferencias entre su presente como independiente y su pasado como Superstar, por ejemplo, se ha convertido en un luchador más grande de lo que hubiera sido nunca en el McMahon Empire. Por otro lado, en el negativo, encontramos algunas como no disponer de las comodidades que supone trabajar en la compañía número uno.

Con la situación que traemos ahora podemos ejemplificar ambas cuestiones. Durante el reciente GCW Crushed Up, The Indy God tuvo uno de los combates más esperados por los fanáticos, como es habitual en los eventos donde aparece, y es en esta empresa, Game Changer Wrestling, donde más ha brillado en estos dos años. De la misma manera, cuando el show terminó, se fue hasta su auto bajo la lluvia en lugar de irse en el autobús de WWE. Y de ahí la nueva broma que hizo Cardona sobre volver:

«La gente quiere saber cómo se siente ser el Rey de las Luchas Extremas, el Dios de la Escena Independiente. No sé si lo puedes percibir, pero está lloviendo a cántaros. Acabo de terminar el show de GCW en Brooklyn y estoy caminando hacia mi coche, esperando que no lo hayan remolcado bajo esta lluvia. Desearía que pudieras ver esto. Es asombroso. Necesito volver a Nueva York. Necesito regresar a la WWE. Vince, llámame, amigo«.

Enough of this Indy BS. I need to go back to New York… pic.twitter.com/0lKFWrvWwd

— Matt Cardona (@TheMattCardona) September 11, 2023