De hecho, en muchas ocasiones sirven para preparar luchas e historias que van a ocurrir en pantalla. Aunque en esta ocasión no podemos tomar de esta manera ninguno de los combates que se llevaron a cabo pues todas están sucediendo actualmente o han sucedido en los últimos meses.

Dicho esto, vamos ahora con algunas fotos y videos de lo ocurrido con estos luchadores y luchadoras en espera de ver qué sucede esta noche en el nuevo episodio de WWE RAW. Como curiosidad, no hubo en juego ninguno de los títulos de la compañía ni estuvieron en acción las Superstars que los tienen.

Got to see the Queen Charlotte Flair again tonight at #WWECharlottesville pic.twitter.com/1PSiu2CuSq — Vincent Dipietro (@VincentDBME) September 11, 2023

Hit Row was cooking on UVA 😭😭 #WWECharlottesville pic.twitter.com/8CnUXkOEAD — The Waco Kid (@_TheSonOfMars_) September 11, 2023

Cody Rhodes vs Finn Balor…things weren’t Too Sweet at #WWECharlottesville pic.twitter.com/uSuCoCLIFg — Vincent Dipietro (@VincentDBME) September 11, 2023

Y para terminar, ya puedes ir entrando a la previa del Raw con el que comenzará la semana, en el que va a estar en juego el Campeonato Mundial Femenil: