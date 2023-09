Marvin Vettori: «El tiempo de Israel Adesanya se acabó»

Marvin Vettori cree que el tiempo de Israel Adesanya en la cima ha terminado. Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) perdió su título de peso mediano en una sorpresa ante Sean Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) el sábado pasado en UFC 293. “The Stylebender” cayó en la Ronda 1. y acabó perdiendo por decisión unánime decisiva.

No es ningún secreto que el ex enemigo Vettori no es fanático de Adesanya, pero como han dicho algunos otros analistas, le gustaría que la división avanzara.

“Simplemente no me gusta este tipo. ¿No me puede gustar este chico? No me gusta este tipo, así que personalmente creo que no merece una maldita revancha. ¿Por qué? Ni siquiera creo que quiera una revancha. Sintió que iba a perder de nuevo, así que ni siquiera creo que quiera la revancha en este momento.

“Quiero decir, veamos qué hará Sean como campeón. Sacudió la división y creo que (Dricus) Du Plessis está en juego. Le dio una paliza a (Robert) Whittaker de la forma en que lo hizo, no se le puede negar a él, maldito hombre que tiene la oportunidad de ganar el título, mucho más que a Adesanya. Creo que también es una muy buena pelea para Strickland”.

Vettori, que viene de una derrota ante Jared Cannonier , cree que «The Killa Gorilla» también debería estar en la carrera por una oportunidad por el título. Cannonier intervino como suplente para Strickland vs. Adesanya, y también tiene una victoria reciente sobre Strickland .

Independientemente de quién será el próximo reemplazo de Strickland, Vettori cree que el tiempo de Adesanya como campeón de peso mediano ha terminado.

«¡Oh! Maldito Jared, Jared también. Seguramente vendrán a mí: ‘Estás salado’, esto y aquello. Creo que el tiempo de Adesanya se acabó. Ya pasó, así que ya veremos. Pero no creo que esa revancha se venda siquiera. No sé. Definitivamente, estaría mucho más emocionado de ver a Strickland y Du Plessis o incluso una revancha con Cannonier, y en el futuro quién sabe”.