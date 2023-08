Kevin Sullivan corrige a WWE sobre Steve Austin

En las últimas semanas hemos estado hablando bastante en SUPERLUCHAS de Kevin Sullivan. Desde su afirmación de que en la actualidad los luchadores rudos ya no se hacen odiar hasta sus palabras sobre que AEW no puede competir con WWE pasando por su evaluación del futuro de MJF y Adam Cole como equipo o el apunte de que él creó el Campeonato de Peso Crucero WCW.

Y ahora vamos con su punto de vista sobre el cambio a heel de Steve Austin durante la lucha estelar contra The Rock por el Campeonato WWF en WrestleMania 17 al aceptar la silla que le brindó Vince McMahon para golpear a su oponente para hacerse con la victoria. Después, festejó con The Chairman, confirmando ambos su inesperada alianza.

Stone Cold Steve Austin

vs

The Rock

📍WrestleMania 17 pic.twitter.com/vNvJDrIv8K — 2000's WWE (@2000s_WWE) May 25, 2023

► Kevin Sullivan corrige a WWE

Durante una reciente aparición en Tuesday With The Taskmaster, The Taskmaster explica que él hubiera manejado esa decisión de una manera distinta.

«Mi respuesta, creo, fue demasiado prematura. Si hubiéramos construido eso durante un tiempo considerable, creo que habría estallado las expectativas en cualquier recinto en el que lo hubiéramos presentado, porque era el momento adecuado. Todos… es como si hubieras escuchado la historia antes, en aquellos días en los que la gente prestaba atención a quién era realmente el mejor luchador de todos los tiempos. ‘Bueno, Lou [Thesz] podría vencer a Jim Londos o Jim Londos podría vencer a Lou’. Creo que si hubiéramos llevado ese enfoque al combate, planteando quién es el mejor de todos los tiempos, habría sido un éxito espectacular. Creo que la gente, como mencioné, incluso podríamos haber tenido una lucha previa al evento principal y haber recaudado una buena cantidad de dinero».