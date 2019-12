Luego de los últmos dos PPV, los suscriptores de WWE Network han podido apreciar los episodios de Broken Skulls Sessions, en donde Stone Cold Steve Austin ha entrevistado a dos leyendas vivientes de la lucha libre: The Undertaker y Goldberg, en ese orden.

La WWE ha estado apostando fuertemente a la promoción del nuevo programa, el cual ha tenido buenos reportes de audiencia hasta el momento. Si la compañía decide mantener la estrategia, la siguiente emisión debería ser en enero próximo, posterior al Royal Rumble 2020.

► Stone Cold y el arrepentimiento de su cambio a rudo en Wrestlemania 17

En esta ocasión, a Steve Austin le ha tocado estar en el otro lado, donde participó en un episodio reciente del Podcast Pardon My Take discutiendo sobre lo que hoy en día le hace falta a WWE, así como su cambio a rudo en Wrestlemania 17, entre otros temas. A continuación lo más destacado de esta entrevista:

Sobre lo que falta hoy en la WWE:

“Cuando solías mirar hacia atrás en la Attitude Era cuando teníamos las «Monday Night Wars», Nitro tenía este calor , y luego teníamos nuestra pirotecnia bajando, pum, pum, pum, había un sentido de urgencia. Uno sentía que cualquier cosa podría suceder en cualquier momento, y para mí, y no me refiero al producto de hoy, pero creo que la espontaneidad se ha perdido. Esa sensación de que cualquier cosa podría pasar está perdida».

Cuando en una ocasión se molestó con Vince McMahon tras bastidores:

“Sí, nos llevamos la mayor parte del tiempo todo el tiempo. Fue divertido, le digo a la gente que todavía están en el juego. Hubo un día atrás cuando yo era el chico, si llamaba a Vince, su teléfono no sonaba todo el tiempo, porque yo era ese chico. Demonios, ahora lo llamo y va al buzón de voz y tengo suerte si me devuelve la llamada. Pero siempre nos llevamos bien la mayor parte.»

«De vez en cuando no nos veíamos cara a cara con ciertas cosas. Recuerdo una vez específica en Cleveland, Gund Arena, me hicieron trabajar con alguien con quien ya me había negado, y estábamos en una habitación, aproximadamente del tamaño de esta, y me solté con un lenguaje realmente colorido, y dejé que todos supieran exactamente lo que pensaba, porque les dije: ‘No me pongan en esta situación, y lo hiciste. Ahora soy el tipo jodidamente malo. Te dije que no me hicieras esto’. Incluso fue mucho peor que eso».

Sobre negarse a trabajar para Brock Lesnar en el 2002:

“En el momento en que querían que volara a Atlanta para Monday Night Raw para hacer que Brock Lesnar luciera bien. La noche anterior, estaba trabajando en Columbus, Georgia con Ric Flair en una jaula, así que era como un niño en una tienda de dulces que trabajaba con EL MEJOR; así que, por supuesto, no me presenté porque todavía no era hora para hacerle los favores a Brock en una lucha no anunciada en un torneo de televisión estilo torneo, mientras que, oye, amo a Brock Lesnar, podría perder con él en cualquier día de la semana, pero hay que construirlo bien para que todos podamos ganar dinero y que signifique algo.«

«Cuando tienes a un chico al rojo vivo, y acababa de tener a Hogan en el podcast, y yo me puse allí, pero cuando consigues chicos que realmente sacan dinero estúpido, es un equilibrio muy delicado que simplemente uno no toma libertades estúpidas, porque lo matarás y nunca podrás recrearlo. Así que me protegí mucho, tal vez demasiado, pero me llevó siete años y medio llegar allí, así que nadie iba a tirar de la alfombra debajo de mis pies, ni siquiera Vince«.

Sobre cómo lamenta su cambio a rudo en WrestleMania 17:

«He pensado en esa cosa tantas veces, y si pudiera llamar recrearlo ahora, simplemente le habría dicho: ‘Oye, no lo estoy sintiendo’, porque así es como me sentía al llegar a eso. Pensé que estaba empezando a estancarme un poco, y dije, ‘OK hombre, un cambio es bueno’, y a Vince siempre le gusta hacer algo grande en WrestleMania.

Bueno, realmente no teníamos nada grande allí, así que Pensé: ‘Oye, voy a hacer el cambio a rudo (en Wrestlemania 17), porque eso es lo que hacemos, te haces coger odio, y luego te vuelves rudo, y luego te haces odiar más’. La mayoría de las veces, sí funciona, pero tiene que ser justificado y tiene que ser por una razón. De de repente, cuando hice eso aquella noche, si pudiera regresar, simplemente habría dicho: ‘Oye hombre, mira esto’, hacía el Stunner, y luego pateaba su trasero, y me habría mantenido como consentido.«