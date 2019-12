En el estelar del último episodio de Raw, Randy Orton se enfrentó a AJ Styles en un buen encuentro que terminó a favor del primero gracias a un RKO, aprovechando su «instinto depredador» sobre su rival, hecho que le ha valido para ganarse el calificativo de «la víbora» desde hace ya varios años. Sin embargo, ese apodo no solo lo aplica dentro del ring, ya que en más de una ocasión también ha esparcido ese «veneno» también fuera de los encordados.

► Randy Orton comenta sobre lo ocurrido en AEW Dynamite

Precisamente, por medio del Twitter, Randy Orton y Tama Tonga (actual Campeón de Parejas NJPW) comentarion sobre un video del segmento cuando The Dark Order atacó a los miembros de The Elite durante el episodio de AEW Dynamite del miércoles pasado que se hizo viral.

A continuación mostramos el video donde se aprecia el fallo deliberado de uno de los enmascarados al golpear a Dustin Rhodes, quien estaba tendido en la lona.

«¡Alguien que detenga esta maldita pelea! jajaja #AEWDynamite»

Luego de esta publicación el de NJPW en primer lugar, y después lo hizo Randy Orton, comentaron sobre lo ocurrido:

He apparently is a seasoned vet and is used to live tv and just assumed that the camera to his left was the one with that red dot thingy on it for those horrendous fucking punches #workonyourpunchkid https://t.co/GdQTNS10Bj — Randy Orton (@RandyOrton) December 21, 2019

– «¿¿Es ese Enzo con la máscara?? Si, debería ser el…. AEW por favor despidan a Enzo (Amore) justo ahora« – «Él aparentemente es un veterano experimentado que está acostumbrado a la televisión en vivo, y simplemente asumió que la cámara que estaba a su izquierda era la que tenía ese punto rojo para enfocar esos horribles golpes #trabajaentusgolpeschico»

Luego el propio Orton agregó un par de publicaciones adicionales a la que había escrito inicialmente:

….or you can come to the top company and I’ll teach you one of the most important aspects of our biz. Throwing a fucking 🤛🏼 https://t.co/Xvu78WoqXv — Randy Orton (@RandyOrton) December 21, 2019

– «O también puedes dejar el negocio porque eres el que hace lloviznar mi#$&@» – «……. o puedes venir a la mejor empresa y te enseñaré uno de los aspectos más importantes de nuestro negocio. Lanzar un maldito puñete 🤛🏼»

La idea del despido no solo vino de Tama Tonga, sino que el miembro del Salón de la Fama WWE, Mark Henry, también sugirió lo mismo:

«Despidan a esa persona ya.»

► ¿Quién fue el ennmascarado que falló durante el ataque?

Finalmente, este sábado se reveló la identidad del enmascarado al que se refería Randy Orton, y se trata del veterano luchador independiente, Arik Cannon, quien acudió al Twitter para aceptar su responsabilidad por este momento, revelando que era él quien estaba bajo la máscara. Dijo que la razón por la que hizo aquello fue para proteger a Dustin Rhodes, quien ya estaba sangrando, y por quien siente un profundo respeto.

You guys… It was me.@dustinrhodes is a legend, one of my all-time favorites, he was already bleeding, and I was just trying to take care of him.#AEWDynamitepic.twitter.com/FFX1bd71db — Arik Cannon (@arikcannon) December 21, 2019

«Chicos … Fui yo. Dustin Rhodes es una leyenda, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Él ya estaba sangrando y yo solo estaba tratando de cuidarlo.»