WrestleMania 17 vio a Steve Austin protagonizar uno de los grandes momentos de la historia de la WWE cuando se unió a Vince McMahon para vencer a The Rock y ganar el Campeonato WWE. Stone Cold traicionó todo juntándose a quien había sido su mayor enemigo. En todos los años que han pasado desde entonces se ha hablado largo y tendido de aquella controvertida decisión de cambiar a rudo a la leyenda. Hoy descubrimos qué piensa Matt Hardy de aquello, según estuvo expresando en The Extreme Life Of Matt Hardy.

> Matt Hardy, Steve Austin y WrestleMania 17

“Fue interesante [e la reacción del vestuario ante el giro]. Quiero decir que Steve tenía mucha confianza en sí mismo y pensó que podía hacer que esto funcionara y me gusta esa mentalidad, me gusta el enfoque de intentar algo diferente y nuevo. Siempre hay que cambiar, siempre hay que evolucionar, ¿no? Stone Cold se convirtió en un personaje tan querido que era muy difícil lograr que lo abuchearan y eso iba a ser problemático todo el tiempo. Casi, para mí, se siente muy similar a Jeff Hardy. Sería difícil convertir a Jeff Hardy en un villano de pleno derecho porque es un personaje tan querido y la gente se conecta con él de una manera que muy pocas personas lo hacen. Stone Cold también era así.

“Sé que salió, y fue en Texas de todos los lugares donde lo pusieron absolutamente en un pedestal, y lo vitorearon cuando estaba golpeando el trasero de The Rock después de aliarse con el Sr. McMahon o lo que sea. Sabían que iba a ser problemático, por lo que dijeron: ‘¿Cómo podemos conseguir que se enfaden con este tipo legítimamente?’, y él dijo: ‘Bueno, llamemos a estos jóvenes rompecorazones, los Hardy Boyz y Lita, Team Extreme’“.

¿Qué opinas de la traición de Steve Austin?