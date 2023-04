¿Por qué Trish Stratus decidió regresar a WWE?

En febrero de este año, Trish Stratus regresó a la WWE para ayudar a Becky Lynch y Lita a ganar el Campeonato Femenil de Parejas WWE, que estaba en manos de Damage CTRL. La sociedad duró hasta WrestleMania 39 en el que el trío se enfrentó ante el grupo liderado por Bayley; sin embargo, no pasó mucho tiempo desde que la líder de la Stratusfaction mostrara sus verdaderas intenciones al traicionar a Lynch después de que perdieran el Campeonato Femenil de Parejas WWE contra Raquel Rodríguez y Liv Morgan, convirtiéndose en ruda.

► Trish Stratus quiso probarse a sí misma

Durante una entrevista reciente con Busted Open Radio, Trish Stratus se sinceró y reveló que quería asegurarse de que su regreso a la lucha libre profesional fuera un desafío para ella e interesante para los fanáticos.

“Constantemente me estoy probando a mí misma. Y cuando recibí la llamada para hacer WrestleMania, fue divertido. Fue divertido estar en esa capacidad para hacerlo a ese nivel y en esa etapa. Soy todo acerca de las capas y fue como si no me hubiera sumergido en este territorio de nuevo, ya sabes, durante mucho tiempo. Y fue como, ¿puedo hacer esto? Y cuando lo hice, me encantó”.

“Para poder volver a esta capacidad, sentí que es divertido y es una buena historia. Pienso que es interesante. Siempre digo que cada vez que volví, tiene que marcar algunas casillas. ¿Es interesante? ¿Es un desafío para mí? ¿Los fanáticos estarán intrigados por esto? ¿Contará algo diferente de lo que hemos contado antes, una historia que es diferente de lo que hemos contado antes?

Trish Stratus se retirió de su trabajo a tiempo completo en el 2006, aunque hizo algunas apariciones esporádicas después. Fue incluida en el Salón de la Fama WWE en 2013. La ex Campeona solo ha luchado en un combate a nivel individual desde el 2011, y bien podría encaminarse hacia un nuevo desafío, en función de cómo progrese su rivalidad con Becky Lynch y Lita.