Gisele Shaw es una de las luchadoras más importantes de IMPACT y Deonna Purrazzo ha tenido que lidiar con ella en su camino para convertirse en Campeona Mundial Knockouts y probablemente la tendrá como contendiente próximamente. Y antes de que comiencen las hostilidades, verbales y físicas, The Virtuosa le dedica grandes elogios a The Pearl en In The Weeds.

“Tuve una conversación con alguien [en IMPACT Rebellion] antes de luchar, solo sentía: ‘Estoy un poco perdida, el trabajo de personaje tal vez no sea lo más importante. Estoy tratando de trabajar a mi tamaño’. Le dije: ‘Tienes que confiar’. Tienes que confiar en las personas que te ponen en estas situaciones. Quienquiera que esté haciendo la creatividad te está poniendo en estas situaciones porque puedes manejarlas. Específicamente con Gisele, quien en los últimos casi dos años ha pasado por muchas posiciones. Debutó como estrella individual, hizo algunas cosas con Lady Frost, luego se metió en la mezcla con todos estos diferentes equipos, la gente se fue, después se quedó sin equipo.

“Creo que tuvo un comienzo muy difícil en términos de poner sus pies en algo y realmente profundizar. Verla florecer, todos hemos seguido su historia, tiene un diario increíble para mostrarle al mundo: ‘Esto es lo que soy’. Realmente siento que salir del clóset, contar su historia, ha ejemplificado lo que hace en el ring. Ella tiene confianza, sale y sabe exactamente quién es y rezuma esta aura, esta estrella más grande que la vida. Todo se ha juntado en los últimos meses. La habilidad en el ring, que siempre ha tenido, y ahora que: ‘Soy quien soy y estoy viviendo mi mejor vida y mi vida más auténtica. Tómalo o déjalo’, es la actitud que trae en la vida y en el ring. Eso, para mí, es lo que faltaba, y ahora que lo tiene, las posibilidades son infinitas para Gisele“.

