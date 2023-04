Billie Starkz, en AEW, ROH y MLW en la misma semana

Es justo decir que Billie Starkz es una de las mayores promesas de la lucha libre estadounidense actual. Y si bien todavía tiene mucho camino por delante antes de que podamos considerarla una realidad, al menos en los grandes escenarios, ya está empezando a darse a conocer al gran público. Sin ir más lejos, está trabajando en compañías de renombre como AEW, ROH o MLW. Es más, en febrero hubo una semana en que luchó en las tres. De ello estuvo hablando recientemente la joven luchadora en Fightful.

> El presente de Billie Starkz

“Estoy cabalgando así de alto. Me encanta esta ola en la que estoy y espero que este viaje continúe de esta manera. Es una locura mostrarles a mis amigos en la escuela: ‘Mira lo que estoy haciendo'”.

La también guerrera de GCW o ACTION apunta que está disfrutando mucho trabajando en el encordado del honor:

“Honestamente, fue muy divertido. Sin embargo, estaba luchando con las uñas partidas por la mitad. Me dolía mucho la mano. ‘Este es mi último combate, estará bien’, luego comencé a luchar y dije: ‘¡Me duele la mano!’. Ya estaba envuelto en vendajes y esas cosas. ‘Probablemente va a sangrar, estará bien’. Me divertí mucho y ROH fue muy importante para mí porque crecí viéndolo. Fue una gran parte de mi infancia. Mouse tiene videos de mí diciendo: ‘Quiero trabajar aquí algún día. Esto sería genial’. Yo era muy pequeña y pensaba: ‘Esto no es real'”.

Pero no quiere enfocarse solo en los lugares más importantes; por ejemplo, tiene ganas de volver a DEFY:

“Quiero volver a DEFY. Me encantaría estar en un programa de DEFY. Cuando fui allí, solo estaba pasando el rato, fui como fanática y pensé: ‘Esto es una locura. Me encanta ser parte de esto’. No he hecho el viaje de regreso, pero es un lugar en el que me gustaría hacer una parada“.

¿Qué opinas de Billie Starkz?