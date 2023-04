Resultados ROH 21 de abril 2023: Samoa Joe vence a Colt Cabana

El octavo episodio televisivo de Ring of Honor en Honor Club tuvo lugar en la noche del jueves 20 de abril de 2023, aunque el show fue grabado el pasado 12 de este mes desde la Panther Arena en Milwaukee, Wisconsin. Los combates tuvieron la misma calidad que los luchadores de ROH han venido mostrando en el cuadrilátero desde el renacer de la empresa con Tony Khan a la cabeza.

El Megacampeón de AAA, Hijo del Vikingo, demostró su gran agilidad y calidad en el ring, y cautivó una vez más a los fans de Estados Unidos con su buena victoria contra Gringo Loco.

Proof that Hijo Del Vikingo is not HUMAN on tonight’s ROH TV (04.20.2023) pic.twitter.com/SvI6JB8dQP

En el match estelar de la velada, Samoa Joe retuvo con superioridad el título máximo de la compañía en contra del veterano, experimentado y ROH Original, Colt Cabana, quien antes dio una emotiva promo diciendo lo mucho que esta empresa de lucha libre significaba para él.

In the main event, a battle between two ROH veterans, Samoa Joe locks in the sleeper and submits Colt Cabana to retain the ROH Television Championship #WatchROH

