El Hodogaya Public Hall fue el escenario desde donde All Japan Pro Wrestling celebró la segunda jornada del torneo “Champion Carnival 2023” y la “Jr. Tag Battle of Glory 2023”.

► “Champion Carnival 2023” Día 2

Hokuto Omori logró su segunda victoria consecutiva superando al veternao Takao Omori a quien sometión con un Narcissist Lock.

Ryuki Honda también obtuvo su segundo resultado positivo, luego de dar cuenta de Yoshitatsu.

En el torneo de parejas junior, Naruki Doi y Naoki Tanizaki sumaron sus primeras unidades ante Ryo Inoue y Oji Shiiba.

Hikaru Sato y Dan Tamura se llevaron su primer triunfo ante Kaito Ishida y Kotaro Suzuki.

Manabu Soya castigó al joven Yuma Anzai, contabilizando cuatro unidades.

Siguió un choque de gigantes donde Rei Saito se impuso a Shuji Ishikawa luego de una intensa confrontación.

El otro hermano Saito, Jun, cayó ante Kenta Miyahara, quien se recuperó de su descalabro en la primera fecha.

En la lucha principal, Yuma Aoyagi ligó su segunda victoria dominando a T-Hawk de GLEAT en una gran batalla.

Los resultados completos son:

AJPW “CHAMPION CARNIVAL 2023”, 10.04.2023

Hodogaya Public Hall

Asistencia: 312 Espectadores

1. Champion Carnival – Grupo B: Hokuto Omori [4] venció a Takao Omori [0] (4:57) por detención arbitral (Narcissist Lock).

2. Champion Carnival – Grupo A: Ryuki Honda [4] derrotó a Yoshitatsu [2] (2:02) con un Yoshitatsu Fantasy Cutback.

3. 3 Way Match: Black Menso~re y Cyrus vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO y a Shotaro Ashino y Masao Hanabata (5:53) cuando Menso~re colocó espaldas planas a Hanabata.

4. Jr. Tag Battle of Glory: Naruki Doi y Naoki Tanizaki [2] derrotaron a Ryo Inoue y Oji Shiiba [0] (5:24) con la Implant Bomb de Tanizaki sobre Shiiba.

5. Jr. Tag Battle of Glory: Hikaru Sato y Dan Tamura [2] vencieron a Kaito Ishida y Kotaro Suzuki [2] (11:09) con la Powerbomb de Tamura sobre Suzuki.

6. Champion Carnival – Grupo B: Manabu Soya [4] derrotó a Yuma Anzai [0] (8:41) con un Scorpion Hold.

7. Champion Carnival – Grupo B: Rei Saito [4] venció a Shuji Ishikawa [0] (7:31) con un Drill-A-Hole Piledriver.

8. Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara [2] derrotó a Jun Saito [0] (9:10) con un Inside Cradle.

9. Champion Carnival – Grupo A: Yuma Aoyagi [4] venció a T-Hawk [0] (14:02) con THE FOOL.

– Champion Carnival 2023 – Clasificación Parcial :

Grupo A:

1. Yuma Aoyagi [4]

-. Ryuki Honda [4]

3. Yoshitatsu [2]

-. Cyrus [2]

-. Kento Miyahara [2]

6. T-Hawk [0]

-. Jun Saito [0]

-. Satoshi Kojima [0]

Grupo B:

1. Hokuto Omori [4]

-. Rei Saito [4]

-. Manabu Soya [4]

4. Suwama [2]

5. Shuji Ishikawa [0]

-. Shotaro Ashino [0]

-. Takao Omori [0]

-. Yuma Anzai [0]

– Jr. Tag Battle of Glory 2023 – Clasificación Parcial:

1. Naruki Doi y Naoki Tanizaki [2]

-. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki [2]

-. Hikaru Sato y Dan Tamura [2]

4. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

5. Ryo Inoue y Oji Shiiba [0]