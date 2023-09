Grayson Waller reconoce la relevancia de su talk show

Grayson Waller lleva poco tiempo en el elenco principal de WWE pero le están lloviendo las oportunidades, incluido un segmento con John Cena en Money in the Bank 2023. Además, su segmento ha cobrado tal relevancia que ha podido compartir el micrófono con Superestrellas de la talla de Edge, Rey Mysterio, Charlotte Flair, AJ Styles o Cody Rhodes; inclusive, en este último caso, se dio en el reciente evento premium, Payback 2023, donde The American Nightmare reveló el regreso de Jey Uso a la compañía.

► The Grayson Waller Effect aprovecha al máximo las capacidades de Grayson Waller

Así, The Grayson Waller Effect se ha convertido en un segmento que los fanáticos deben ver de manera obligada cada vez que es anunciado. No solo WWE está consciente del impacto que ha tenido últimamente, sino que durante una aparición reciente en WWE After the Bell, el propio Grayson Waller resaltó la importancia que su talk show ha adquirido desde su llegada al elenco principal.

«Cuando empezó era sólo una especie de programa de entrevistas, no había nada realmente importante detrás. Pero luego, con el tiempo, cada vez tengo estos grandes nombres y creo que la gente está empezando a ver que puedo volver a ser relevante estando en este programa.»

«En Payback, Cody Rhodes pensó que ésta era la plataforma perfecta para salir y dar su gran noticia, y eso es lo que soy ahora. Soy esta plataforma para que las personas vuelvan a ser relevantes o difundan sus noticias y estoy feliz de que eso suceda».

Waller actualmente se está preparando para su próximo invitado este viernes en WWE SmackDown, que será otro gran nombre, John Cena. Teniendo en cuenta que el 16 veces campeón mundial no necesita exactamente ser relevante, si la teoría de Waller sobre su programa es correcta, entonces podría compartir al grandes noticias al Universo WWE.