Bully Ray: «Cody Rhodes es el tipo indicado»

Las últimas semanas han sido bastante tumultuosas en el inicio de la ruta hacia WrestleMania 40, con una alteración en los planes de cara al estelar de este evento, pasando de un Roman Reigns contra Cody Rhodes hasta un The Rock vs. Roman Reigns y, tras el evento de Las Vegas, regresamos al plan original, con la posibilidad de que The American Nightmare pueda culminar su historia.

► Bully Ray reconoce el esfuerzo de Cody Rhodes

Durante la edición reciente de Busted Open Radio, se le preguntó al miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, si sentía alguna sorpresa por la forma en que los fanáticos se volvieron contra The Rock, y su respuesta fue un claro no. La ex estrella de WWE admitió que si bien The Rock es un mayor atractivo y gran potencial de taquilla, reconoce que Cody Rhodes ha trabajado su camino para hacerse de un lugar en el estelar de WrestleMania 40 y cree que los fanáticos piensan igual.

«Cody ha pasado por mucho. Se supone que Cody es el tipo y parece que Rock simplemente iba a entrar y ocupar su lugar. No creo que la gente fuera a aceptarlo».

«Si hay alguien que ha subido la escalera del éxito y ha construido una base de fans, ladrillo a ladrillo, fan a fan, en la WWE últimamente, ese ha sido Cody, quien lo ha estado haciendo a la vieja usanza y de la manera correcta. No me sorprende en absoluto que la gente se volviera contra The Rock en casi un abrir y cerrar de ojos».

En todo caso, con el estelar ya establecido entre Cody Rhodes y Roman Reigns, existe gran expectativa en torno a este combate, aunque tanto The Rock (y el resto de The Bloodline) podrían estar involucrados en cierta manera, lo que lleva la gente a preguntarse si The American Nightmare logrará superar el revés que sufrió el año pasado.