Jonathan Coachman revela sus problemas con WWE

Jonathan Coachman trabaja actualmente para NBC Sports como comentarista de eventos de golf. Fue en 2018 cuando se alejó de la lucha libre al abandonar la WWE. Ahora, ¿tiene intención de volver a la industria de las cuerdas? Nada más lejos de la realidad. Así mismo lo pone en claro en su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

► Jonathan Coachman no volverá

«Estoy en ese punto de reflexión en mi vida ahora, porque sé con certeza que mi carrera en la lucha libre ha terminado. No hay nada que me haga volver y hacer eso, así que ahora estoy en un estado de reflexión.»

«Sí, pero generalmente (quienes vuelven) son personas cuyas vidas son la lucha libre. Eso es lo que aspiran a ser, y eso no es lo que yo aspiro a ser. Tuve suerte. Además, en los últimos cinco años, hubo cosas que me hicieron no querer volver. Fui 100% leal a esa compañía y cuando ocurren cosas, a veces tienes que trazar una línea en la arena y decir que no puedes ser tratado de esa manera y seguir siendo leal a esa compañía. No es como si me necesitaran de todos modos, no están llorando por la leche derramada, pero me gusta pensar que trato a las personas de cierta manera y quiero que me traten de la misma manera. Así que sí, nunca volvería.»

«Volví en 2017 y supe instantáneamente que no era donde realmente necesitaba estar ni quería estar, pero fue un buen puente entre ESPN y lo que iba a ser lo próximo a tiempo completo. Entonces, en mi vida personal, me estaba mudando a California, así que realmente no sabía lo que iba a hacer a continuación. Fue divertido, pero la gente con la que trabajé en los programas, no sé qué pasó, pero realmente no querían que estuviera allí. Me cambiaron al pre-show, eso fue divertido. Solo tenía que presentarme una vez al mes, y eso estuvo bien. Cuando me llamaron y dijeron: ‘Hey, nos encantaría que vuelvas’. Dije: ‘Oye, ya estoy haciendo golf’. Tenía cinco eventos reservados y dije: ‘Me estoy perdiendo los programas esa semana’. [Ellos dijeron], ‘No hay problema, no hay problema’. Hasta que se convirtió en un problema. Falté a un programa en diez años en mi primera etapa, falté a cinco programas en los primeros siete meses de mi segunda etapa. Pero creo que todos estarán de acuerdo, el calendario ha cambiado ahora, pero estaban agotando a la gente.

«Nadie debería trabajar 52 semanas al año, nadie. No deberían tener nuevos programas durante 52 semanas al año, seamos honestos. Todos dentro de la WWE lo dicen, simplemente no quieren admitirlo. Ninguna compañía debería funcionar de esa manera. Pero para mí, lo que ocurrió, seré honesto contigo Chris, vinieron a mí y [mencionaron] la XFL 2020 y [me dijeron] que Vince necesita a alguien en quien confíe que pueda hacerlo de la manera correcta. Estaba volando desde California a Nueva York todas las semanas para hacer el pre-show, porque contrataron a muchas personas que nunca habían trabajado para él antes. Confío plenamente en Vince, he hecho mucho por él y él lo sabe. Presentas facturas, ¿verdad? Bueno, no presenté la mía de inmediato porque había trabajado para él durante veinte años, siempre me había pagado. Entonces, llega el COVID, y tengo un cheque bastante grande y lo guardo durante un par de días. Voy al banco y lo ingreso, y resulta que el cheque es devuelto. Llamé, envié mensajes a un alto ejecutivo allí y obtuve una respuesta [que decía]: oh, es mucho dinero. Dije: ‘¿Puedes llamar a Vince y resolver esto en silencio? No hay problema.’ Me ignoraron por completo. Me ignoraron absolutamente, y Vince tiene esa cantidad de dinero en su bolsillo trasero, ¿sabes a lo que me refiero? Realmente me afectó. No fue por el dinero, fue por el proceso, ¿sabes a lo que me refiero? Nunca olvidaré, Chris, un día me dije: hombre, realmente me devolvieron un cheque? Envié un segundo mensaje. Fue como, oh, es otra compañía, no creo que haya nada que podamos hacer. Básicamente, me dijeron que las personas con las que había trabajado durante veinte años, oh, eso es la XFL, no es la WWE, pero el mismo tipo posee las dos. Para mí, fue un completo desprecio.

«A algunas personas simplemente no les importa. No voy a dar nombres, no es mi estilo. Incluso hasta el día de hoy, y cualquiera que vea esta entrevista estará de acuerdo conmigo, porque es cierto, hay ciertas personas, y generalmente son las que obtienen los mayores bonos, a quienes no les importa lo que sucede por debajo de ellos. Literalmente, hice todo lo que me pidieron que hiciera y así es como me van a tratar. A ellos no les importaba, realmente no les importaba. Incluso esperé meses porque estaban pasando por un mal momento, no había programas, la compañía estaba perdiendo dinero, comprendí todo eso. Pero luego, ocho meses después, cuando comienzan a anunciar el mejor año que hemos tenido financieramente y ganando todo este dinero ¿y no pueden hacer las cosas bien? En este punto de mi vida, no puedo trabajar para personas así. No puedo trabajar para personas a las que no les importa los seres humanos hasta el punto de que realmente lo necesitas, porque todos perdimos nuestros trabajos durante el COVID. ¿Es en ese momento cuando vas a decidir darle la espalda a un tipo que ha sido leal durante 20 años? Las cosas que hice por esa compañía te dejarían impresionado. Fui 100% leal y no fueron leales conmigo.»