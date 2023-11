¿Miro tiene intención de luchar descalzo en AEW?

«Me rompí el tobillo. Tuve una lucha con Ryback y me dio un azotón de espalda hacia fuera del ring, y tan pronto como aterricé, mi tobillo se rompió. Aterricé bien, pero pesaba 315 libras (142 kilos) en ese entonces, así que mi tobillo y todos los ligamentos y todo alrededor del tobillo se rompieron. Y desde allí entonces dije: ‘No más’. Y entonces me puse unas botas. Me encantaba luchar descalzo. Yo era un gran admirador de Umaga, siempre lo admiré. Ese fue mi homenaje para él«. Así explicaba Miro hace un par de años por qué no usaba botas y por qué comenzó a hacerlo en WWE.

#OnThisDayInWWE 10 years ago on #WWENXT: A mystery woman seems pleased with Alexander Rusev, who makes quick work of CJ Parker@ToBeMiro @TheCJPerry pic.twitter.com/uHyjBAsR9B — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) October 23, 2023

► Miro, con las botas puestas

En AEW no han tenido ocasión de verle los pies más que en el vestuario porque continúa luchando con botas, aunque su demás atuendo es distinto, pero, ¿podría volver a descalzarse? Esto le planteró recientemente RJ City cuando visió Hey! (EW), el programa All Elite donde luchadores y luchadoras acuden para darse a conocer un poco más a través de simpáticas entrevistas.

RJC: «¿Volveremos a ver tus pies?»

M: «No, no. La gente querrá pagar por ver eso. A menos que…»

RJC: «Normalmente no sugiero un OnlyFans. Te forrarías.»

M: «Lo sé, amigo. Tengo pies y uñas bastante bonitos. Voy a hacerme pedicuras. Me encantan las pedicuras. No manicuras, solo pedicuras.»

The Redeemer pasó a explicar que no suele acudir al mismo especialista, señalando que experimenta con diferentes masajistas, lo que llevó a RJ City a preguntar sobre la reacción que generan sus pies al quitarles el calzado.

RJC: «¿Cuál es la reacción cuando se quitan los zapatos? ¿Es un ‘¡Ah!’?»

M: «No, es más como ‘¡Vaya, tienes unos pies geniales!’.»

RJC: «Pies increíbles de manera engañosa.»

M: «Pies realmente geniales. Debería ser modelo de pies. Modelo de manos, no puedo, porque me rompí todos los dedos y tengo cicatrices. Pero mis pies, ahí hay potencial.»

The "Horns of War" rings in Memphis, TN as Miro is in action right now on #AEWCollision! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@ToBeMiro | @ActionAndretti pic.twitter.com/C53gzbYq1r — All Elite Wrestling (@AEW) October 22, 2023