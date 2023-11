Corría 2017 cuando Kurt Angle era el Gerente General de WWE RAW mientras que Corey Graves era comentarista. Entonces, este tenía un gran secreto sobre el miembro del Salón de la Fama. ¿Se acuerdan de cuál era? Fue una historia interesante -no como cuando se reveló que Hornswoggle lo era de Vince McMahon– que podría haber dado para mucho más, qué lástima que el exAmerican Alpha tuviera que retirarse. Era que Jason Jordan es hijo del medallista de oro olímpico.

► El gran secreto de Corey Graves

Entonces, antes de que la verdad saliera a la luz, Graves jugaba con la posibilidad de contarlo, aunque en realidad no tenía ni idea de cuál era el secreto que terminaría desvelándose. Así lo da a conocer el todavía comentarista en una reciente visita a The Kurt Angle Show. Cabe mencionarse que es una trama que sigue a día de hoy. No aparece habitualmente en la narrativa de WWE, pero cuando Angle y Jordan se encuentran vuelve a surgir esa relación padre-hijo.

«Kurt, si me entregas un millón de dólares en este momento, no podría decirte ni idea de cuál era la información«, dijo Corey entre risas mientras hablaba con Kurt en su pódcast. «Nunca me lo dijeron. No sabía cuál iba a ser el resultado en ningún momento. Recuerdo que pregunté en su momento, porque se sentía muy aleatorio, y me dijeron… Jason Jordan y yo fuimos contratados al mismo tiempo. Hice mis exámenes médicos en Pittsburgh, fue cuando lo conocí, estábamos en el UPMC para nuestros exámenes médicos previos a WWE y desde entonces hemos sido amigos cercanos. Creo que esa fue la razón detrás de eso. Solo recuerdo pensar que no sé qué significa esto, no sé hacia dónde va, pero puedo trabajar con mi amigo y Kurt Angle, esto va a ser increíble, no me importa, pero no tengo ni idea de cuál era el plan. Ninguna pista.»