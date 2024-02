The Rock: «Abofetearé a Cody Rhodes y su novia Seth Rollins»

WWE y The Rock continúan calentando el terreno para WrestleMania 40. En las últimas horas, WWE ha emitido un video de The Rock grabado el viernes tras bambalinas en SmackDown. En el mismo, The Rock asegura que no estará en Elimination Chamber 2023, en Australia.

Pero, aseguró que estará muy pendiente del show y que si hablan mal de él en The Grayson Waller Effect, aseguró que está dispuesto a abofetear a Cody Rhodes y «su novia», Seth Rollins. Estas fueron sus palabras:

► The Rock desata todo su lado rudo para atacar a sus nuevos rivales en WWE

Make sure you let @TheRock know if anybody starts talking trash this Saturday at #WWEChamber: Perth 👀 pic.twitter.com/AIjGrguXBo — WWE (@WWE) February 22, 2024

«Sé que todos quieren saber qué está pasando en Perth, Australia, ¿verdad? ¿Es este fin de semana, verdad? ¿Así es? Sí, The Rock sabe cuándo es. ¿Sabes por qué? Porque siguieron preguntándole a The Rock, «Rock, ¿vas a ir a Perth? ¿Podrías venir a Perth, Australia?

«Escucha, The Rock no puede estar en Perth. The Rock desearía poder estar en Perth. Va a estar allí en espíritu y eso es todo lo que importa. El espíritu del Campeón del Pueblo va a estar en Perth.

«Pero aquí hay alguien más que va a estar en Perth – Grayson Waller, haciendo el Efecto Waller. Es ese espectáculo, es un gran espectáculo, es un gran espectáculo aquí en los Estados y es aún más grande allá en Australia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, cabezón? Porque Australia es su país, es su país natal, la gente se va a volver loca por él, pero aquí está lo que está pasando.

«Aquí está la mierda que está pasando ahora en Australia. Cody Rhodes y su pequeña novia Seth Rollins van a estar en el Efecto Waller. Aquí está la cosa – necesito que tú, y tú, y este idiota que sostiene la cámara, y este que sostiene el micrófono aquí, necesito que todos ustedes se aseguren de que Perth sepa que está pasando alguna mierda.

«Y si esos tipos – esos tipos que significan Cody y su pequeña novia Seth – si empiezan a hablar basura, avísale a The Rock. Dile a The Rock. Porque aquí está lo que va a pasar – The Rock les va a dar una bofetada a los dos, así de rápido.

«De hecho, si hablan basura, The Rock volará hasta Perth antes de que termine esa entrevista y lo hará. No te preguntes cómo The Rock puede llegar tan rápido. The Rock hace magia, ¿entendido?

«Bueno, eso es todo lo que The Rock tiene que decir sobre Perth. Perth, Australia, prepárense porque WWE está llegando. Avísale a The Rock si esos dos jabronis hablan basura. Si hueleeees lo que The Rock está cocinando».