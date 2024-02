The New Beginning In Osaka 2024 ha quedado ya como una cita pivotante para la historia de New Japan Pro-Wrestling. Y es que ningún evento producido por la casa nipona a lo largo de su medio siglo de vida había albergado dos despedidas, las de Kazuchika Okada y Will Ospreay, tan relevantes.

Si bien Okada tiene pendiente todavía dos fechas en su contrato, los próximos días 23 y 24, se trata de combates de poco peso. Extraoficialmente y espiritualmente, Okada dijo adiós el pasado domingo, mediante un duelo contra Hiroshi Tanahashi a modo de cierre de círculo, recordando que frente a este, 12 años atrás, conquistó por primera vez el magno cetro de NJPW.

En el caso de Ospreay, ya no lo veremos más por el «King of Sports» hasta dentro de un tiempo considerable (su contrato con AEW le permitirá volver). Y al contrario que Okada, Ospreay se marchó elevando a talentos, concretamente a una nueva versión del Bullet Club que estaba necesitada de credibilidad y que ahora ya justifican su denominación de «War Dogs».

Como todo hace indicar, Okada y Ospreay se reencontrarán en AEW, pues se da por hecha la llegada del «Rainmaker» para el próximo mes, tal vez para el PPV Revolution, donde «The Assassin» tiene previsto debutar como «All Elite» ante Konosuke Takeshita.

► NJPW y su capacidad de regeneración

Evidentemente, las salidas de Okada y Ospreay suponen grandes bajas para NJPW, cuando se esperaba que el primero permaneciera de por vida allí y el segundo, cuanto menos, hiciera más carrera bajo los focos de la compañía. Y Dave Meltzer, hoy en el Wrestling Observer Newsletter, hace un análisis un tanto tremendista al respecto.

«Justo cuando New Japan celebraba un muy exitoso show de New Beginning In Osaka, hubo una serie de cosas malas que le siguieron. «La primera es la comprensión de lo malo que será para la compañía que su mayor estrella, Kazuchika Okada, y su mayor atracción foránea, Will Ospreay, queden fuera. Realmente, no son sólo las dos estrellas más importantes (Tetsuya Naito sería la tercera), sino que también dañaría el aura de New Japan que se remonta a hace años de producir la mayoría de mejores combates del año. «Los tipos con los que puedes contar para ofrecer grandes combates en un gran escenario ahora se reducen a Shingo Takagi y Tomohiro Ishii, pero Ishii está haciéndose mayor y no lo impulsan como a un tipo importante. Y aunque hay jóvenes que están en ascenso, como Gabe Kidd y Callum Newman, Yota Tsuji, Henare y Shota, va a hacer falta tiempo antes de que tengan el mismo aura y no es seguro que Kidd y Newman sean impulsados a ese nivel […]»

El propio Meltzer parece sabotear su propia argumentación con la cantidad de nombres que menciona, y que aunque todavía carezcan de ese «aura», ya están demostrando su grandeza. Meltzer, además, olvida a Zack Sabre Jr., principal candidato a ocupar el lugar de Ospreay como «top gaijin» de NJPW, quien parece encaminarse ya hacia el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y 2024 podría ser su año.

En definitiva, NJPW tiene cantera suficiente y la capacidad de crear estrellas como ninguna otra promotora del mundo. Cierto que Okada y Ospreay son dos talentos generacionales, pero a medio plazo no los echará de menos.