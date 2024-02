NJPW: «The New Beginning in Osaka» BCDW gana a United Empire

Desde el Osaka Edion Arena, New Japan Pro Wrestling presentó su magno evento «The New Beginning in Osaka«, con un campeonato en juego y varios combates especiales.

► «The New Beginning in Osaka»

Después del tercer combate, SHO robó el cinturón del Campeonato de Peso Jr. IWGP de El Desperado. Éste aceptó una lucha por el título con la condición de que SHO pierde, tendrá que dejar HOT y unirse a Strong Style.

Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi sostuvieron su enfrentamiento final luego de doce años de rivalidad. En las etapas finales del combate, Okada interceptó el High Fly Flow de Tanahashi con ambas rodillas y finalmente ganó con un Rainmaker. Tras el duelo, los dos intercambiaron un abrazo y Okada dio las gracias al público.

Debido a las intervenciones de Taiji Ishimori, el BULLET CLUB (Chase Owens y KENTA) se proclamaron nuevo poseedores del Campeonato de Parejas IWGP tras doblegar a Guerrillas Of Destiny (El Phantasmo y Hikuleo).

Zack Sabre Jr. y Bryan Danielson se enfrentaron en un excelente choque individual especial. Zack, quien perdió ante Danielson en la lona de AEW en octubre del año pasado, atacó con espíritu de lucha para cobrar su venganza. Sin embargo, Danielson también dio una fuerte pelea. Apuntó a la pierna izquierda de Sabre, quien acumuló mucho daño. Pero el inglés fue tenaz y al final logró llevarse la victoria y cobrar su venganza.

En el evento estelar, UNITED EMPIRE (Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP y Francesco AKira) y BC War Dogs (David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney) se enfrentan en una lucha en jaula con reglas especiales.

Una valla de alambre rodeó el ring, donde se dio una batalla sin cuartel donde destacó la ferocidd de los involucrados, varios de ellos sangraron profusamente, especialmente Ospreay.

Con varias armas volando por ahí, Ospreay, que tuvo su último combate para NJPW, se quedó solo y sin apoyo en la recta final de la batalla, para que Finlay lo castigara con un Overkill con su rodilla envuelta en alambre de puás.

Tras la celebración del BCWD, la arena se llenó de atronadores gritos de «Osprey», y éste tomó el micrófono para agradecer a la afición por sus ocho años en la empresa y prometió verlos nuevamente.

Los resultados completos son:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2024

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

Asistencia: 5,327 Espectadores

1. Toru Yano y YOH vencieron a Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin (3:45) con un Kido Clutch de YOH sobre Taguchi.

2. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI derrotaron a Great-O-Khan y Callum Newman (7:37) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Newman tras la Shoto.

3. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO vencieron a Shota Umino, El Desperado, Master Wato y Tomoaki Honma (8:43) con un Shock Arrow de SHO sobre Tiger.

4. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku derrotaron a

Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (11:05) con un Skull End de SANADA sobre BUSHI.

5. Kazuchika Okada venció a Hiroshi Tanahashi (16:50) con un Rainmaker.

6. IWGP Tag Team Title: KENTA y Chase Owens derrotaron a Hikuleo y El Phantasmo (c) (13:11) cuando KENTA colocó espaldas planas a Hikuleo conquistando el título.

7. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. venció a Bryan Danielson (32:46) con un Modified Crucifix Hold.

8. Dog Pound Cage Match: David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney derrotaron a Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP y Francesco Akira (64:05) con un Overkill de Finlay sobre Ospreay.