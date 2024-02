Khamzat Chimaev apunta a regresar en UFC Arabia Saudita

Khamzat Chimaev confirma que lo contactaron para UFC 300. La aparición más reciente de Chimaev en el octágono se produjo en octubre pasado en UFC 294, donde superó al ex campeón de peso welter Kamaru Usman en una pelea de peso mediano, que fue declarado como el contendiente número uno por White.

Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC), que ha oscilado tanto en el peso welter como en el peso mediano, actualmente está considerando su próxima pelea para UFC Arabia Saudita, que fue anunciada para el 22 de junio en Riad.

“Creo que en verano volveremos. Quiero pelear en Arabia Saudita, pero no creo que nadie quiera pelear conmigo allí. Veremos qué va a pasar, así que (estoy) esperando algo”.

Antes de anunciar la pelea por el título de peso semipesado entre el campeón Alex Pereira y Jamahal Hill para el evento principal de UFC 300, la promoción estaba luchando por el cartel principal. El director ejecutivo de UFC, Dana White, dice que el campeón de peso welter Leon Edwards aceptó todas las ofertas de pelea, que aparentemente incluían a Chimaev.

Si bien Chimaev dice que la oferta para pelear contra Edwards el 13 de abril no estaba finalizada, varios factores influyeron en por qué rechazó la oferta.

«Querían que peleara en (UFC) 300, pero dije que es demasiado poco tiempo para (170 libras). Necesito un poco de tiempo. (La pelea con Edwards) no estaba 100 por ciento seguro, pero mi manager dijo que tal vez, tal vez no. Mi hermano me dijo: ‘No en Ramadán’. Después del Ramadán, nos tomaremos un tiempo, acamparemos y luego lucharemos contra cualquiera”.

El Ramadán es un mes en el que los musulmanes practicantes ayunan sin comida ni agua desde las primeras luces del amanecer hasta la puesta del sol. Este año, el Ramadán comienza el 10 de marzo y finaliza el 9 de abril, pocos días antes de UFC 300.