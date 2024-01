NJPW: Naito propone estipulación en lucha vs SANADA

Tetsuya Naito y SANADA volverán a enfrentarse por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

Esto sucederá en el gran cierre del serial «The New Beginning» en Hokkaido el 24 de febrero. Naito concedió la revancha directa al monarca precedente ya que SANADA lo defendió al término de Wrestle Kingdom 18 del ataque alevoso de EVIL.

Sin embargo, Tetsuya Naito, no desea volver a chocar con SANADA en un tiempo relativamente corto, como sucedió en esta ocasión, por lo que propuso agregar una estipulación especial a su lucha titular.

El monarca máximo de NJPW señaló:

A pesar de que elogié la acción de SANADA y su elocuente petición al día siguiente de enfrentarme en revancha por el título, me sentí decepcionado de que nadie se opuso a mi decisión de aceptar la lucha.

Me hubiera gustado que hubiera existido cierta oposición, considerando que acabábamos de brindar una gran batalla y no hubo algún retador de peso. Si quiero iniciar mi reinado teniendo grandes defensas, este reto no hubiera ocupado el primer lugar.

La revancha me parece una postura negativa a mi proyecto de reinado y la rivalidad no terminará a menos que ganemos dos encuentro seguidos, cualquiera de los dos. La próxima vez, si pierdo y digo lo mismo, será la siguiente y continuará para siempre al grado que la gente no querrá verlo.

Por lo tanto propongo, que independiente del resultado, no vuelva a haber revancha directa. Ya que si el perdedor en Hokkaido ganara en la New Japan Cup, existe el «peligro» de que se celebren tres luchas consecutivos de campeonato con los mismos luchadores (SANADA y Naito). En ese caso, creo que estaría bien convertir la lucha del 24 de febrero en un combate donde el perdedor tenga prohibido competir en la New Japan Cup. Si pierdo, perderé el cinturón, pero si SANADA pierde, no pueden desafiar nuevamente si llegara a ganar la New Japan Cup. Eso sería asumir un verdadero riesgo, ojalá que SANADA sea valiente y lo acepte.