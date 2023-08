WWE no olvida la derrota de NXT ante AEW Dynamite en aquellas «Wednesday Night Wars» que durante año y medio fueron uno de los principales temas de conversación semanales para la comunidad luchística de internet, y que a la postre provocaron importantes represalias hacia la concepción de NXT ideada por Triple H, con aquella «remodelación» de la marca y los despidos de cercanos a «The Game».

Y ahora, motivada por los buenos datos recientes de audiencia de NXT y la pérdida del efecto novedad que acusa AEW, WWE buscaría sacar músculo también en su particular guerra contra la competencia, según reveló Dave Meltzer el pasado mes. Aunque sea bajo jornadas distintas de la parrilla televisiva.

Pero dentro de un par de meses, McMahonlandia tendrá una oportunidad excepcional, porque AEW ha anunciado que el miércoles 11 de octubre no habrá edición de Dynamite, sino que el programa se celebrará 24 horas antes, el martes 10, desde la Cable Dahmer Arena de Independence (Missouri, EEUU), bajo el título de «Title Tuesday».

Algunos malpensados apuntarán a un intento de frenar el «momentum» de NXT, pero simplemente hay un enemigo mayor, la MLB, que por dichas fechas estará realizando sus «playoffs».

► La batalla de octubre

También para las mentes suspicaces, recordar que el año pasado ya se dio una situación idéntica, igualmente por los «playoffs» de la MLB, cuando AEW Dynamite se emitió el martes 18 de octubre.

Aquel «Title Tuesday» fue un excelente show, que albergó cuatro defensas. En la última, como estelar, Jon Moxley puso sobre la mesa el Campeonato Mundial AEW ante «Hangman» Page, con victoria para el miembro del Blackpool Combat Club luego de que el vaquero sufriera una conmoción y el combate tuviera que detenerse.

Mientras, NXT, para contrarrestar el gran cartel de Dynamite, se agenció implicaciones de Shinsuke Nakamura, The Judgment Day, Sonya Deville y The OC, con un estelar «pick your poison» entre Raquel Rodriguez y Cora Jade del que la segunda salió triunfadora.

Y la dinámica de las «Wednesday Night Wars» se reprodujo: Dynamite logró 752 mil espectadores y 0.26 de rating; NXT atrajo 676 mil espectadores y un rating de 0.18. Nueva batalla ganada de la que Tony Khan y The Acclaimed dieron buena cuenta.