Admitir una estrategia de contraprogramación es algo que nunca hizo Triple H durante las «Wednesday Night Wars». Ni más recientemente Shawn Michaels, cuando le preguntaron por la «casualidad» de que NXT Battleground se celebrara el mismo día que AEW Double Or Nothing 2023.

Así pues, CM Punk también negó la evidencia bajo entrevista con Sports Illustrated, previa a la «pelea» SummerSlam vs. AEW Collision, citas que como comentamos, tuvieron el pasado sábado la misma hora de inicio (8 PM ET).

«No competimos con SummerSlam. Vamos a ir pronto contra el fútbol universitario. Ya hemos ido contra carteles enormes de UFC cada sábado. No competimos con ellos. Estamos compitiendo con lo que hicimos el pasado sábado. Compito con quien era ayer como ser humano y luchador profesional, y nosotros, como el equipo de Collision, competimos con lo que hicimos el pasado sábado. Es lo que siempre vamos a hacer, y creo que es un mensaje importante que los fans tienen que entender. «Collision está en una mala noche para la televisión, pero a cambio creo que es mucho más fácil vender un boleto para un show que se hace los sábados por la noche que para un show que se hace los miércoles, lunes o viernes. Sabía que iba a ser una batalla contracorriente, pero nos encanta el desafío. Creo que por ahora nos hemos superado».

Y ambos shows resultaron entretenidos, cada uno utilizando sus armas.

Por una parte, SummerSlam es ya una marca con solera dentro de WWE, y la entrega de este año no se guardó casi nada, incluyendo implicaciones de Roman Reigns, Cody Rhodes, Brock Lesnar o Ronda Rousey.

Mientras, Collision presentó como principal baza una defensa del «verdadero» Campeonato Mundial AEW en posesión de CM Punk, quien retuvo este oro extraoficial ante Ricky Starks.

► Demasiada competencia para AEW Collision

Cabe recordar que la jornada del sábado también nos dejó otros tres acontecimientos luchísticos; si bien dos no se adscriben al pancracio: el G1 Climax de NJPW, UFC Fight Night: Sandhagen vs. Font y Jake Paul vs. Nate Diaz. Sin embargo, precisamente esos dos compartieron franjas de tiempo con Collision, al igual que SummerSlam.

¿Justificaría esto una considerable caída de la audiencia de Collision? Los seguidores de lucha libre no tienen por qué verse afectados por la realización de eventos de otras disciplinas, a menos que verdaderamente no sean tan aficionados a la lucha libre y den preferencia a las artes marciales mixtas y el boxeo. Entonces, SummerSlam supondría la respuesta más lógica.

Y en cualquier caso, los datos están ahí: Collision congregó a 417 mil telespectadores de media y obtuvo un rating de 0.13 en la franja demográfica clave (18-49), quedando en el puesto 16 de programas de cable emitidos el sábado. Véase, casi la mitad que la anterior semana, cuando aunó a 739 mil telespectadores y un rating de 0.27. Se trata de los peores números cosechados por Collision desde su estreno.

Era de esperar un golpe considerable, y afortunadamente para AEW y CM Punk, las próximas semanas lucirán menos hostiles en cuanto a competencia luchística. Al menos, hasta el sábado 2 de septiembre, cuando WWE presente Payback.