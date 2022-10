Tony Khan reacciona a victoria de AEW Dynamite sobre NXT

Aunque NXT tiró toda la carne al asador y tuvo a un montón de luchadores del elenco estelar de WWE en su más reciente show televisivo, se quedó corto y no pudo ganarle a AEW Dynamite en ratings. Ni Shinsuke Nakamura, ni Doc Gallows, ni Karl Anderson, ni nadie pudo hacer que la NXT de Triple H venciera a AEW Dynamite, AEW y Tony Khan.

«AEW: 752 mil espectadores y 0.26 de rating.

«NXT: 676 mil espectadores y 0.18 de rating».

Luego de que Bryan Álvarez de Figure Four Weekly publicara esta información, Tony Khan, presidente de la empresa, se refirió con felicidad al tema a través de su cuenta oficial de Twitter:

Thank you to everyone who watched #AEWDynamite last night on @TBSNetwork! We appreciate each and every one of you who watches @AEWonTV! pic.twitter.com/xds6wsPmeG

— Tony Khan (@TonyKhan) October 19, 2022