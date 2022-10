The Acclaimed se burla de derrota de NXT contra AEW Dynamite

Esta semana, WWE se reencontró con un fantasma del pasado: AEW y su show estrella, AEW Dynamite. Estuvieron luchando por los ratings el pasado martes, y Dynamite volvió a vencer a NXT. Dynamite logró 752 mil espectadores y 0.26 de rating. NXT cayó con 676 mil espectadores y un rating de 0.18.

Y eso que WWE puso toda la carne en el asador, pues puso a luchar a figuras del elenco estelar como Rhea Ripley o Shinsuke Nakamura. Y en la más reciente edición de AEW Rampage, The Acclaimed se burlaron de esta nueva victoria sobre sus clásicos rivales por medio del rap de Max Caster durante su entrada al ring.

«Estamos a punto de ganar esta lucha, como ganamos en el rating el martes» fueron la s alabras con las que Caster hizo que el público lo ovacionara bastante y sorprendió hasta a su compañero de equipo, Anthony Bowens.

Y es bien sabido que al presidente de AEW, Tony Khan, le encanta tirar indirectas y criticas a WWE y mencionan a la empresa cada ve que puede, dado que considera que es una forma de generar publicidad para su empresa y que se hable de la misma. Así fue el momento en el que se referenció la victoria de Dynamite sobre NXT:

#AEW World Tag Team Champions #TheAcclaimed (@PlatinumMax @bowens_Official) with @RealBillyGunn, have arrived! It's Titles vs. Trademark right now!

