Lesión de Bray Wyatt habría sido de alto riesgo

Bray Wyatt luchó por última vez en un evento no televisado de la WWE el pasado 26 de febrero, donde derrotó a LA Knight en un Lights Out Street Fight. A partir de allí, decidió centrar su atención en Bobby Lashley, con quien se suponía que iba a luchar en WrestleMania 39; sin embargo, desapareció abruptamente de la programación y no ha sido visto desde entonces, conociéndose solo el hecho de que estaba enfermo y no contaba con el alta médica para competir.

► Enfermedad de Bray Wyatt habría puesto en riesgo su vida

En una actualización reciente en torno a la situación de The Eater of Worlds, se pudo conocer por parte de Sean Ross Sapp vía Fightful Select de que el luchador está cerca de recibir el alta médica, y podría volver a competir desde el mes de septiembre.

«Fightful ha sabido que Bray Wyatt está finalmente ‘más cerca’ de obtener el alta después de casi seis meses sin él. Wyatt ha estado lidiando con una enfermedad que no vamos a revelar, y la empresa y Wyatt han estado tomando precauciones adicionales para asegurarse de que su salud a largo plazo esté protegida.»

En un agregado a esta noticia, el referido periodista mencionó en su cuenta de Twitter que la situación de Wyatt resultó siendo más grave de lo que se veía, ya que pudo conocer que (sin proporcionar mayores detalles) que la enfermedad que ha estado sufriendo ponía en riesgo no solo su carrera, sino también su vida. También indicó de que la Superestrella actualmente se encuentra mucho mejor.

«Después de la actualización de hoy, se le explicó a Fightful que la enfermedad de la que Bray Wyatt se está recuperando activamente era una amenaza tanto para su carrera como para su vida. Es genial escuchar que las cosas se ven mucho mejor.»

Habrá que estar pendientes a la fecha de retorno de Bray Wyatt al cuadrilátero, pero ya es una buena noticia de que WWE ya lo esté considerando en sus planes para alguna historia televisiva, una vez que su problema está próximo a ser superado.