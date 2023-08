Gunther prefiere no pensar mucho en su pasado indie

«En conjunto, el viaje resulta ser familiar, aunque en un grado muy distinto. Cada semana, nos desplazamos durante unos días y luchamos, hacemos eventos locales, participamos en programas de televisión. También debo decir que volar en Estados Unidos es como manejar un autobús. Es mucho más complicado. […] Pero también en general, creo que la rapidez con la que todo sucede, la cantidad de cosas que tienes que improvisar para completar tu día y hacer el trabajo, a veces es muy desafiante, pero es un gran proceso de aprendizaje y el viaje es muy divertido para vivir esas experiencias». Así le contaba Gunther recientemente a Fightful cómo es vivir como una Superestrella WWE del elenco principal.

► Gunther, enfocado en el presente

Ese es el presente del Campeón Intercontinental y la escena independiente hace años que quedó en su pasado; su último combate fuera del McMahon Empire, aunque ya estaba trabajando en el mismo, fue cuando todavía era WALTER ante Cara Noir en wXw 21st Anniversary el 18 de diciembre de 2021. Además, The Ring General confiesa que prefiere no pensar mucho en antaño sino que su intención es enfocarse en el hoy, como señala en la misma entrevista con nuestros compañeros.

«Es increíble, ¿verdad? Todo sucede tan rápido. Personalmente, debo decir honestamente que no me siento muy diferente a cómo me sentía profesionalmente en ese momento. Salgo al escenario y hago lo que hago esa noche lo mejor que puedo. Afortunadamente, estoy en una posición en la que a la gente le gusta ver eso. Creo, como mencioné, que tomo las cosas paso a paso. Lo que pasó ya quedó atrás.

«Lo que está por delante, eso es mañana. Me enfoco en el hoy. No soy alguien que reflexiona mucho sobre el pasado o sueña mucho con el futuro. Trato de mantenerme concentrado en el momento y sacarle el máximo provecho. Pero en algún momento, creo que una vez que termine mi carrera o haya un descanso o algo por el estilo, tomaré tiempo para revivir muchos de esos momentos y disfrutarlos nuevamente«.