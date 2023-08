EC3 revela qué lamenta de sus seis años en la WWE

EC3 trabajó durante seis años en WWE en dos etapas, la primera fue de 2009 a 2013, y la segunda de 2018 a 2020. Entre medias, tuvo la mejor época de su carrera como luchador de IMPACT, donde demostró que podría brillar en lo más alto de la lucha libre, aunque en realidad nunca lo hizo como Superstar. En la actualidad, se desenvuelve entre la NWA y la escena independiente. Pero volvamos a sus tiempos en el McMahon Empire para conocer su mayor lamento, el cual da a conocer en Under the Ring.

► El lamento de EC3

«Fue una experiencia terrible, tanto desde el punto de vista empresarial como personal. Sin embargo, nunca he sentido rencor, resentimiento ni enojo, porque todo lo que te sucede tiene que suceder por razones que pueden o no dar resultados.

«¿Hice todo lo posible para asegurarme de que supieran quién era? Probablemente no. Si tengo un arrepentimiento, es que no me comprometí al máximo, ya sea para ser despedido o para conseguir lo que sentía que merecía.

«En lugar de eso, dejé las cosas como estaban, porque es muy fácil pensar: ‘Bueno, me están pagando mucho dinero. Si hablo, podría correr el riesgo de ganar más, obtener lo que realmente siento que debería tener, o podría ser despedido y quedarme sin nada’. Así que es una situación complicada».

Durante los tres años que han pasado desde su salida de WWE, EC3 no ha dejado de recordar su vida luchística en la compañía. Desde su acusación de que le robaron Raw Underground y Retribution hasta el momento en que supo que no iba a triunfar, pasando por que fue a un terapeuta para olvidar su paso por el main roster, su crítica de que si eres un buen soldado te disparan primero, o la autocrítica de que él fue su peor enemigo. ¿Habrá un tercer capítulo? Lo veremos con el tiempo.