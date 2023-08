Roderick Strong razona su cambio de WWE por AEW

Mientras se está asentando como luchador All Elite, Roderick Strong acudió como invitado a AEW Unrestricted para hablar de su llegada a la compañía después de no renovar su contrato con WWE. The Messiah Of The Backbreaker explica por qué tomó esa decisión, cuenta cómo mantuvo su debut en secreto y mucho más.

A surprise debut, the return of his @kseofficial entrance music, and those violent Texas trash cans! @RoderickStrong already has many AEW stories to share on new #AEWUnrestricted with @RefAubrey & @WillWashington out now.

🎧: https://t.co/XrH6fRblke pic.twitter.com/ZQV6h9Qg4i — All Elite Wrestling (@AEW) August 10, 2023

► Roderick Strong: de WWE a AEW

«En agosto del año pasado (2022), me lesioné y estuve fuera por un tiempo. Cuando se acercaba el final del año, mi contrato con WWE en realidad expiró. Fue una de esas situaciones en las que estaba en rehabilitación, en un lugar bastante bueno, pero no estaba seguro de lo que iba a suceder conmigo en ese momento. Tenía a alguien que me representaba y estaba en conversaciones con ambas compañías. Fue una de esas cosas extrañas que parecía inevitable y pasé por cierta parte del proceso solo por hacerlo, ya que realmente quería estar con mis amigos y mi esposa [Marina Shafir].

«AEW me recordó mucho por qué amaba Ring of Honor, ese enfoque colectivo de ‘todos quieren que sea mejor’. Escuchas muchas cosas, pero desde que he estado allí, ha sido ‘¿cómo podemos mejorar esto?’. Viene de todos, en su mayoría, y es muy motivador. En esos entornos, basado en mi experiencia personal, me desempeño mejor. Lo comparo mucho con la universidad. No es tan estricto, pero si haces lo que debes hacer, tendrás éxito y ayudarás a la empresa. Ese es el punto, ¿verdad? Estamos aquí para mejorar la empresa y hacer lo que se nos pide.

«Finalmente, tomar esa decisión y saber que cuando llegara estaría haciendo algo con Adam, lo cual me emocionó muchísimo. Fue dos días después del cumpleaños de mi hijo. La sincronización de todo fue perfecta. Fue muy emotivo. No pude asimilarlo todo hasta unos días después. A veces, incluso todavía no parece real. Un largo y arduo viaje, pero llegamos a este punto, y poder debutar en esa posición con Adam fue lo mejor.»

«Fue muy difícil (guardar el secreto). Me siento mal porque engañé a algunas personas. No mentí directamente, pero es una de esas cosas en las que te das cuenta, especialmente en estos días, de que ya no hay secretos reales en la lucha libre. Poder ser uno de verdad es muy importante. Es algo que las personas recordarán para siempre. Tener a Killswitch Engage, esa canción significa mucho para mí. Fue demasiado perfecto. Definitivamente fue difícil. Incluso con algunas personas de mi familia no fui honesto con ellas porque sabía que estaban muy ansiosas, ‘No puedo esperar a esto’. Nunca sabes quién va a decir algo. Fue algo que nunca olvidaré. Estaba tan nervioso. Ahí fue cuando sentí, ‘esto es correcto’. No había sentido este nivel de nerviosismo en mucho tiempo. Fue simplemente perfecto«.

“Typical Cole. Always forgetting about his real friends.” Roderick Strong isn’t the only one with a problem with Adam Cole’s new friendship! Watch #AEWRampage on TNT!#TheKingdom pic.twitter.com/sisq5Z3Cua — All Elite Wrestling (@AEW) August 5, 2023