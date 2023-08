DDP, enamorado de Dominik Mysterio: «Es increíble»

Anteriormente, recogimos sus declaraciones sobre quienes forman su Monte Rushmore de la lucha libre profesional, sobre que LA Knight no es demasiado viejo para triunfar en WWE, sobre que MJF es el tipo más amable del mundo, o sobre por qué Nirvana nunca lo demandó. En esta ocasión, volviendo a su reciente entrevista con Chris Van Vliet, conocemos qué piensa DDP tanto de Dominik Mysterio como de Logan Paul, dos jóvenes luchadores que están brillando tremendamente.

► Dominik Mysterio

«Hace unos seis meses o tal vez cinco meses, no estoy seguro del tiempo exacto. En aquel momento, expresé que si estuviera a cargo de la reserva, haría que Dominik ganara cada vez que subiera al ring. Todo esto se debe al increíble recibimiento que tiene de la audiencia. El odio que recibe es asombroso, especialmente considerando que se trata de alguien que fue lanzado al ruedo sin previo aviso, como si lo hubieran arrojado al fuego. Su desempeño ha sido sobresaliente. Cuando no está en la carretera, hace lo que solía hacer yo: regresa al Performance Center».

► Logan Paul

«Oh, Dios mío. No he contado esta historia desde que compartí la otra. Sucedió cuando lo conocí por primera vez. No fue en este WrestleMania, sino en el anterior. Entró en el ascensor y yo le dije: ‘¡Hey, hombre! ¡Boom, Dallas Page!’. Él respondió: ‘Un placer conocerte’. Le dije: ‘Tengo que decirte que estoy impresionado por lo que has logrado hasta ahora, pero sigue así, buen trabajo’. Quería sacarnos una foto juntos y él dijo: ‘¡Claro, por supuesto!’. Y yo le dije: ‘Tengo que hacer el gesto del Diamond Cutter’. Él me contestó: ‘No puedo hacer eso’. Y yo le dije: ‘¿No puedes?’. Él explicó: ‘Es un gesto de pandilla’. Yo respondí: ‘En realidad no lo es. No voy a empezar a debatir esto’. Así que dejé de hacer el gesto. Luego, más tarde, hablé sobre ello en el podcast con Jake Roberts y, ya sabes, tomó relevancia en internet. Ahora, en el WrestleMania en Los Ángeles, estoy en el ascensor y ¿quién entra? Logan Paul. Y le digo: ‘¡Oye, amigo! Tenemos que dejar de encontrarnos de esta manera’. Él exclamó: ‘¡Dios mío! ¡Dios mío, tío! Lo siento tanto. Sé que eres una leyenda’. Estaba muy apenado. Le pregunté: ‘¿Podemos tomarnos una foto ahora?’. Él respondió: ‘¡Claro, por supuesto!’. Pero lo más importante es que es una persona muy amable«.