¿Cómo WCW usó una canción de Nirvana para DDP sin ser demandados?

La música de entrada de los luchadores ha sido muy importante. Y más en Estados Unidos, en donde es gran parte del show, tanto que WWE siempre tuvo a su compositor estrella llamado Jim Johnston, quien de forma creativa se inspiró en otras canciones o creó sus propias tonadas para que identificaran a los luchadores de WWE de manera fácil.

Y en algunas ocasiones, también ha habido luchadores que han utilizado canciones famosas de bandas muy reconocidas como sus temas de entrada al encordado, aunque esto es menos común, debido a la gran cantidad de dinero que estas bandas cobran por dejar utilizar sus obras en shows de lucha libre.

► DDP recuerda cómo nació su canción de entrada en WCW

Sin embargo, ha habido ocasiones en donde las empresas han utilizado canciones famosas sin tener que pagar un solo peso, o sin llegar a ser demandados, que es lo más importante.

Un ejemplo de esto es cómo WCW utilizó el riff de guitarra de la canción Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, para la canción Self High Five con la que Diamond Dallas Page entraba al encordado.

En una reciente entrevista con Chris Van Vliet, DDP contó con detalles cómo se logró que Nirvana no demandara a WCW. Estas fueron sus declaraciones:

«Todo comenzó con Jimmy Hart, ya que acudí a él para que me ayudara con mi canción de entrada en WCW. Jimmy me preguntó qué tipo de música me gustaba en ese momento.

«En ese momento, me gustaba mucho Nirvana, así que eso fue lo que le dije a Jimmy. Luego, Jimmy Hart compuso una canción en la que cambió el ritmo, modificando un acorde. Por eso nos aseguramos que no nos demandaran.

«Me decepcioné cuando WWE cambió mi música, porque ese aspecto de mi presentación desapareció. WWE cambió la música de DDP en Peacock y en los shows, porque tenían miedo de ser demandados.

«En realidad, Courtney Love es la propietaria de los derechos de esa canción y ni siquiera Dave Grohl sabía que yo la estaba usando».