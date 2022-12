Cuando DDP tuvo problemas con The Undertaker en WWE

The Undertaker y Diamond Dallas Page compartieron el encordado en 12 ocasiones, empezando por cuando se enfrentaron en un combate de parejas en NWA OVW Last Dance el 27 de junio de 2001 y terminando con el Royal Rumble 2002. Entre todas ellas encontramos un mano a mano, la lucha callejera que tuvieron en el Raw del 9 de julio de 2001. Y podríamos decir que la vez más importante fue en SummerSlam de ese mismo año, cuando The Brothers of Destruction ganaron el Campeonato Mundial de Parejas.

This was almost 20 years ago! Boy time does fly 💥 thanks for the memories brother @undertaker DDP💎 pic.twitter.com/7fqAEFQE1y — Diamond Dallas Page (@RealDDP) April 22, 2020

► DDP, The Undertaker y cl consejo de Triple H

12 combates entre los dos miembros del Salón de la Fama de WWE y ninguno de ellos estaba escrito en un papel. Hay luchadores que apuntan lo que va a suceder en el cuadrilátero para asegurarse de que todo va según lo previsto. No obstante, no El Enterrador. Triple H se lo advirtió a DDP. Pero este no hizo caso y acabó teniendo un problema con su compañero. Disco Inferno lo cuenta en un reciente episodio de Keepin’ It 100. También hay quienes no quieren que quede ningún rastro de que la lucha está premeditada.

«Fue a la WWE e iba a luchar con Taker y tenía el combate escrito en papel. Hunter le dijo: ‘No le muestres eso a Taker’, pero se lo mostró a Taker de todos modos. Y la famosa historia es: Taker lo vio, lo desmenuzó y lo tiró a la basura. Porque esos tipos de la vieja escuela no querían que su lucha estuviera escrita de arriba a abajo, ya sabes, y Page no entendió eso».